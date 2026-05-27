Niños desaparecidos en Utah fueron encontrados en México junto a su padre

Las autoridades confirmaron que dos hermanos pequeños desaparecidos en Utah, Will Richman, de un año, y Wesley Richman, un bebé, fueron encontrados sanos y salvos en San Felipe, México, junto a su padre, quien fue arrestado tras una intensa búsqueda internacional iniciada luego de que incumpliera un acuerdo de custodia.

Los menores habían sido reportados como desaparecidos luego de que su padre, Dane Stephen Richman, de 46 años, no se presentara a un intercambio de custodia programado en Saratoga Springs durante el fin de semana.

La oficina del FBI en Salt Lake City confirmó el hallazgo de los niños y señaló que la alerta Amber fue cancelada tras su localización.

El padre fue arrestado y enfrenta cargos

Según la Policía de Saratoga Springs, Richman fue arrestado y acusado de dos cargos de interferencia de custodia.

Las autoridades indicaron que, durante la investigación, rastrearon datos del teléfono celular del hombre hasta San Diego, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Posteriormente, obtuvieron evidencia que apuntaba a que había cruzado hacia territorio mexicano con los niños.

La madre de los menores, Lizzie Tomich, relató en redes sociales que comenzó a preocuparse cuando Richman dejó de responder mensajes y no acudió al punto acordado para entregarle a los niños.

Tomich explicó que ambos padres compartían semanas alternas de custodia temporal, pero los niños no habían sido vistos desde el 16 de mayo.

También aseguró que descubrió que Richman había despedido a su abogado y abandonado su vivienda poco antes de desaparecer.

Cuando la policía acudió a realizar una verificación de bienestar en la residencia, encontraron la casa prácticamente vacía y evidencias de que varias pertenencias habían sido retiradas.

Las autoridades expresaron preocupación por el estado emocional del padre

La policía había advertido previamente que los menores podían estar en “peligro inminente”, citando preocupaciones sobre la salud mental y la situación financiera del padre.

Documentos judiciales señalaban que Richman atravesaba una disputa de custodia con Tomich y había renunciado recientemente a su trabajo debido a los conflictos legales relacionados con el caso.

La abogada de la familia, Brittany Skinner, afirmó que el hombre habría vendido la mayoría de sus pertenencias antes de desaparecer con los menores.

Registros públicos citados por medios locales indican que Richman tenía antecedentes legales previos, incluidos arrestos por robo, hurto y otros delitos.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con la custodia y el traslado internacional de los menores.

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