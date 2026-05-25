Policía teme por la vida de dos hermanos desaparecidos con su padre en Utah

Una intensa búsqueda se desarrolla en Utah luego de que dos hermanos pequeños desaparecieran junto a su padre, quien no acudió a un intercambio de custodia programado durante el fin de semana.

Las autoridades emitieron una alerta Amber para localizar a Will Richman, de un año, y Wesley Richman, un bebé de pocos meses, después de que su padre, Dane Stephen Richman, de 46 años, desapareciera con ellos, informó ABC4.

Policía teme por la seguridad de los menores

La alerta fue activada luego de que Dane Stephen Richman no se presentara a un intercambio de custodia previsto para el sábado en Saratoga Springs.

Investigadores señalaron que existen preocupaciones serias sobre el estado emocional del padre y advirtieron que los menores podrían enfrentar “peligro inminente de daño corporal grave o muerte”.

Según las autoridades, el hombre atravesaba una fuerte depresión, problemas financieros y presuntamente había abandonado su vivienda antes de desaparecer con los niños.

La tía de los menores, Katie Walters, explicó que la familia comenzó a sospechar que algo estaba mal después de que la madre de los niños, Lizzie Tomich, descubriera que su esposo había despedido a su abogado y dejó de responder llamadas.

Posteriormente, la policía acudió a la vivienda del hombre para realizar una verificación de bienestar y encontró un camión de mudanza saliendo de la propiedad.

Familiares aseguraron que Dane Stephen Richman había comenzado a regalar pertenencias a vecinos y recientemente había dejado su empleo.

Creen que pudo abandonar Utah

Los investigadores sospechan que el hombre pudo haber salido del estado junto a los menores.

Las autoridades buscan un vehículo Toyota Camry negro modelo 2025 con matrícula de Utah A561HL, aunque advirtieron que también podría llevar placas temporales.

Agencias policiales de distintas zonas de Utah participan en la búsqueda y pidieron a residentes y comerciantes reportar cualquier posible avistamiento.

Lizzie Tomich publicó un mensaje en redes sociales suplicando ayuda para localizar a sus hijos.

“Son mi mundo”, escribió la madre en una publicación difundida mientras continúa la búsqueda.

Por su parte, Katie Walters pidió directamente al padre que busque ayuda y regrese con los menores de manera segura.

Las autoridades no han revelado públicamente hacia dónde creen que pudo dirigirse la familia.

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