Paris Jackson cuenta cómo el consumo de sustancias afectó su vida

En una reveladora y cruda entrevista para el pódcast Trying Not to Die, conducido por Jack Osbourne, Paris Jackson habló abiertamente sobre el impacto que el consumo de sustancias tuvo en su salud mental y en su comportamiento durante sus años más oscuros.

La artista de 28 años admitió que las adicciones llegaron a comprometer su “brújula moral” con conductas que hoy le resultan difíciles de reconocer.

“Es un comportamiento realmente desagradable desde el punto de vista moral, porque me criaron para ser amable”, confesó la cantante. Jackson explicó que, si bien mantiene firmes sus principios cuando está sobria, los efectos de las drogas y el alcohol borraban esa estructura.

“Cuando bebo, eso desaparece. Se esfuma y me convierto en una persona muy vengativa”, agregó.

La compositora, que ya acumula seis años de sobriedad tras haber buscado tratamiento médico por primera vez a los 17 años, aclaró que sus problemas de salud mental comenzaron mucho antes de sus adicciones.

Durante su infancia, enfrentó dificultades relacionadas con la autolesión y trastornos de la alimentación, manifestando desde temprana edad un anhelo constante por llenar vacíos emocionales con factores externos.

A través de sus reflexiones, la hija del “Rey del Pop” reconoció que el camino de la recuperación no ha sido perfecto y que la vida puede volverse sumamente compleja sin los antiguos mecanismos de supervivencia.

Actualmente, además de lidiar con diagnósticos como depresión mayor y estrés postraumático, Jackson continúa enfocada en su bienestar, alternando su proceso personal con su faceta musical y su presencia en la industria del entretenimiento y producciones audiovisuales.

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