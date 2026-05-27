Precio del dólar en México hoy, 27 de mayo del 2026: ¿impactó la reducción del petróleo?

A pesar de que el precio del petróleo inició la jornada de este miércoles 27 de mayo de 2026 con una reducción considerable, el dólar en México tuvo movimientos moderados frente al peso mexicano. La cotización resulta clave para quienes realizan pagos en dólares, envían remesas o monitorean diariamente el tipo de cambio.

Este miércoles, el dólar se ubica en un promedio de $17.30 pesos por unidad. Durante la jornada previa, el peso mexicano registró un ligero retroceso de 0.10% frente al billete verde, luego de que la divisa estadounidense mostrara un avance generalizado en los mercados internacionales.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de los mercados el dólar se cotiza en $17.36 pesos mexicanos, equivalente a un incremento de 0.29% respecto al cierre previo de $17.31 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del martes 26 de mayo de 2026 fue de $17.2949 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, conforme avanzó la sesión cambiaria, el tipo de cambio alcanzó niveles cercanos a los $17.30 pesos por divisa estadounidense.

En la última semana, el dólar acumula un avance de 0.25%. A tasa anual, la moneda estadounidense mantiene una caída de 8.12%, reflejando la fortaleza que el peso mexicano ha mostrado frente al dólar en los últimos meses.

El mercado cambiario también mantiene señales de estabilidad. Actualmente, la volatilidad ronda el 4.64%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.6%, situación que apunta a menores presiones en las operaciones financieras.

Por otra parte, Banxico detalló que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este miércoles 27 de mayo quedó establecido en $17.3232 pesos por dólar. Asimismo, el organismo informó que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.2720 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este miércoles 27 de mayo de 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.65 pesos y venta en $17.84 pesos.

BBVA México: compra en $16.46 pesos y venta en $17.59 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.76 pesos y venta en $17.72 pesos.

y venta en $17.72 pesos. Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $17.90 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA México mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Mientras tanto, Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares.

En promedio, en bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.63 pesos y se compra en $16.50 pesos. Mientras tanto, en casas de cambio de Tamaulipas, el dólar se vende en $17.69 pesos y se compra en $16.75 pesos. Por su parte, en Tijuana el precio del dólar se ubica este miércoles en $17.31 pesos a la venta, aunque la cotización puede variar dependiendo de la zona y el establecimiento.

En empresas de envío de remesas, Western Union cotiza el dólar en $16.92 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.77 pesos por unidad.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en bancos o casas de cambio.

¿Cómo amaneció el precio del petróleo?

Los precios internacionales del petróleo registran bajas importantes este miércoles 27 de mayo de 2026 tras los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent se cotiza en $95.54 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $86.45 dólares por barril.

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