Búfalo apodado “Donald Trump” se salva del sacrificio y ahora es la nueva atracción en Bangladesh

Un búfalo albino de peculiar apariencia, apodado “Donald Trump” por su inusual mechón de pelo dorado parecido al característico peinado del presidente estadounidense, logró escapar del sacrificio ritual durante la celebración musulmana del Eid al-Adha y fue trasladado al zoológico nacional de Bangladesh, donde ya se convirtió en una sensación entre los visitantes.

El animal, de aproximadamente 700 kilogramos, se hizo viral en redes sociales en las últimas semanas gracias a fotografías y videos que mostraban su pelaje claro y su distintiva melena cuidadosamente peinada. La popularidad del búfalo creció rápidamente en internet y atrajo a cientos de curiosos a la granja donde vivía, en las afueras de Daca.

Las autoridades de Bangladesh intervinieron poco antes de que el animal fuera sacrificado como parte de las celebraciones del Eid al-Adha, una de las festividades religiosas más importantes para los musulmanes, en la que tradicionalmente millones de animales son sacrificados.

El Ministerio del Interior confirmó que el gobierno ordenó proteger al búfalo debido al enorme interés público y a preocupaciones relacionadas con la seguridad, luego de que multitudes comenzaran a congregarse para verlo y fotografiarlo.

A rare albino buffalo in Bangladesh ? nicknamed 'Donald Trump' for its distinctive blond tuft ? has been spared from the Eid al-Adha sacrifice after a last-minute government intervention, and relocated to the capital’s main zoo https://t.co/SZ9yH46eCh pic.twitter.com/rbVrYMA2Wy — Reuters (@Reuters) May 28, 2026

El gobierno ordenó salvar al animal

De acuerdo con reportes de medios locales y autoridades bangladesíes, el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, autorizó que se perdonara la vida del animal y que el comprador recibiera un reembolso económico, además de otro animal para el sacrificio, con el objetivo de evitar pérdidas financieras.

El búfalo fue trasladado posteriormente al zoológico nacional de Mirpur, en Daca, donde permanecerá bajo supervisión veterinaria permanente.

El viceministro de Pesca y Ganadería de Bangladesh, Sultan Salahuddin Tuku, explicó que el animal presenta una condición genética extremadamente rara relacionada con la falta de melanina, el pigmento responsable de la coloración de la piel y el pelaje.

Según las autoridades, los búfalos albinos son poco comunes y podrían representar un importante valor para la investigación y la conservación de la biodiversidad.

“Estos animales son extremadamente raros en el mundo”, señaló el funcionario en una publicación difundida en redes sociales oficiales. También informó que el zoológico preparó un espacio especial para el búfalo y que especialistas estarán pendientes de su salud las 24 horas.

La intervención del Gobierno se produjo después de que cientos de visitantes curiosos acudieran en masa a ver al búfalo, tomar fotografías y acariciar con cautela al tranquilo animal Crédito: Monirul Alam | EFE

El “búfalo Trump” se vuelve una celebridad local

Desde su llegada al zoológico nacional, largas filas de visitantes han acudido para conocer al animal, que ya es considerado una de las principales atracciones del lugar.

“Vine al zoológico solamente para ver a Donald Trump”, comentó un niño visitante citado por la prensa local.

El búfalo había sido criado en la granja Rabeya Agro Farm, cerca de la capital bangladesí. Sus dueños afirmaron que decidieron llamarlo “Donald Trump” debido a la peculiar forma de su mechón dorado y al parecido que muchos usuarios de internet encontraron con el estilo del mandatario estadounidense.

Antes de su traslado, los propietarios organizaron incluso una despedida especial para el animal, con alfombra roja y efectos de humo de colores, imágenes que también circularon ampliamente en plataformas digitales.

Las autoridades colocaron en el zoológico un letrero identificándolo como “Búfalo Blanco (Donald Trump)”, mientras continúan llegando visitantes interesados en conocer al ahora famoso bovino.

El caso recordó a muchos usuarios otro episodio viral ocurrido hace una década en China, cuando un faisán dorado llamado “Little Red” ganó fama internacional por el parecido de sus plumas amarillas con el peinado de Trump.

Ahora, el búfalo albino de Bangladesh parece seguir el mismo camino: pasar de ser un animal destinado al sacrificio a convertirse en toda una celebridad de internet.

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