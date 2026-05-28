Casa Blanca lanza portal de arrestos de inmigrantes y desata polémica por compararlos con extraterrestres

La administración del presidente Donald Trump lanzó un nuevo sitio web con temática extraterrestre que muestra estadísticas y mapas interactivos sobre arrestos migratorios realizados en Estados Unidos, una iniciativa que rápidamente provocó críticas de defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes por el tono utilizado para describir a los inmigrantes indocumentados.

El portal, identificado como “Aliens.gov”, utiliza referencias visuales inspiradas en películas de ciencia ficción y en la saga “Star Wars”. Al ingresar al sitio, los usuarios observan un texto en movimiento acompañado de estrellas y gráficos espaciales. El mensaje principal asegura que “los extraterrestres caminan entre nosotros”, en una evidente comparación entre inmigrantes y seres de otro planeta.

“Han vivido en nuestros barrios, comprado en nuestras tiendas y asistido a las mismas escuelas que nuestros hijos”, señala el texto del sitio. Más adelante agrega: “Con una excepción: no pertenecen aquí”.

La página también presenta un contador en tiempo real que muestra más de 3 millones de “encuentros” migratorios, una cifra que coincide con datos divulgados previamente por el Departamento de Seguridad Nacional sobre detenciones y cruces fronterizos registrados durante los últimos años.

They don’t belong here.



The truth has dropped ?? https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

Mapa interactivo y denuncias ciudadanas

Uno de los elementos centrales del portal es un mapa de calor de Estados Unidos que permite consultar arrestos relacionados con inmigración en ciudades y estados específicos. La información incluye fechas de detención, nacionalidad de los detenidos, presuntos antecedentes penales y posibles vínculos con pandillas, según datos recopilados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, el sitio incorpora un enlace directo al formulario de denuncias de ICE para que ciudadanos reporten lo que la Casa Blanca denomina “extranjeros sospechosos”. La herramienta fue presentada por funcionarios como parte de una estrategia de “transparencia” sobre las políticas migratorias impulsadas por Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a medios conservadores estadounidenses que la plataforma busca demostrar el impacto que, según la administración, tuvo la política fronteriza del gobierno anterior en la seguridad pública.

“El presidente Trump fue el primero en advertir sobre el peligro que representan los extranjeros ilegales para las familias estadounidenses”, afirma el sitio web en uno de sus mensajes más controversiales.

El lanzamiento del portal también despertó curiosidad porque meses atrás la Casa Blanca había registrado discretamente los dominios “Alien.gov” y “Aliens.gov”, lo que generó especulaciones sobre una posible divulgación de documentos relacionados con ovnis o fenómenos aéreos no identificados.

Crecen las críticas por el tono del mensaje

La nueva plataforma aparece en medio de la intensificación de las operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump y de crecientes protestas en distintas ciudades del país contra las redadas y deportaciones masivas.

Organizaciones civiles y activistas acusaron al gobierno de utilizar un lenguaje deshumanizante hacia los inmigrantes al compararlos con extraterrestres. Diversos grupos defensores de derechos humanos también cuestionaron la promoción de denuncias ciudadanas, argumentando que podría fomentar perfiles raciales y temor entre comunidades inmigrantes.

El debate ocurre mientras ICE mantiene una expansión de sus operaciones en centros de detención y zonas urbanas de alto flujo migratorio. Datos del Consejo Estadounidense de Inmigración indican que decenas de miles de personas permanecen bajo custodia migratoria en distintos puntos del país.

La administración Trump ha defendido su estrategia migratoria como una medida necesaria para reforzar la seguridad fronteriza y cumplir una de las principales promesas de campaña del presidente: incrementar las deportaciones y endurecer el control migratorio en todo Estados Unidos.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a las críticas relacionadas con el contenido y el tono del nuevo sitio web.

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