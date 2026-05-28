Chiapas busca fortalecer vínculos de cooperación en materia de seguridad con Israel

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas sostuvo un encuentro con representantes de la Embajada de Israel en México con el objetivo de fortalecer vínculos de cooperación en materia de seguridad y estrechar la relación institucional entre ambas partes.

La reunión fue encabezada por el titular de la dependencia estatal, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado por el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, según informó el sitio Aristegui Noticias.

Por parte de la representación israelí participaron la cónsul Hila Burg, el agregado Zvi Michaeli y la asesora Rocío Cervantes.

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el encuentro forma parte de la estrategia del gobierno de Chiapas para mantener comunicación con representaciones diplomáticas acreditadas en México y dar a conocer las acciones implementadas en materia de seguridad pública.

Durante la reunión, Aparicio Avendaño afirmó que la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es mantener una relación cercana con consulados y embajadas para ofrecer condiciones de seguridad y presentar avances en la entidad.

Aunque no se dieron a conocer acuerdos específicos, las autoridades señalaron que existe disposición para impulsar mecanismos de colaboración e intercambio de experiencias en temas de seguridad, inteligencia y prevención del delito.

Por su parte, la cónsul de Israel en México, Hila Burg, expresó confianza en las condiciones de seguridad del estado y aseguró que Chiapas representa un destino seguro para visitantes y representantes internacionales.

La relación entre Chiapas e instituciones israelíes en materia de seguridad no es nueva. Desde años anteriores se han documentado reuniones enfocadas en cooperación tecnológica, capacitación e intercambio de estrategias de seguridad pública.

El acercamiento ocurre en un contexto donde distintos gobiernos estatales buscan fortalecer vínculos internacionales para atender retos relacionados con seguridad, crimen organizado y modernización tecnológica.

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