Condenan en Florida a militar cubano acusado junto a Raúl Castro por fraude migratorio en EE.UU.

Un tribunal federal de Jacksonville, Florida, condenó este jueves a siete meses de prisión al expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, acusado de fraude migratorio y señalado recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los implicados en el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

La sentencia llega apenas una semana después de que fiscales federales anunciaran una acusación formal contra el exmandatario cubano Raúl Castro y otros cinco exmilitares cubanos por la muerte de cuatro aviadores, tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal, durante el derribo de dos aeronaves civiles sobre aguas internacionales.

????#Ahora. Condenan en EE.UU. a expiloto vinculado al derribo de Hermanos al Rescate



Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Cubana, fue sentenciado en una corte federal de Jacksonville a siete meses de prisión tras declararse culpable? pic.twitter.com/pM3NW8exfq — Mag Jorge Castro?? (@MagJorgeCastro) May 28, 2026

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los cargos incluyen asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

Según documentos judiciales citados por medios locales, González-Pardo Rodríguez se declaró culpable de mentir en formularios migratorios y de proporcionar información falsa a funcionarios federales durante su proceso para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. La cadena CBS informó que el exmilitar ocultó que había pertenecido durante casi tres décadas a la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado oficial que “más de tres décadas después, seguimos comprometidos a responsabilizar a quienes participaron en los asesinatos de cuatro valientes estadounidenses”. Durante la presentación de la acusación en Miami, el fiscal general interino Todd Blanche afirmó: “Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan, ni olvidarán, a sus ciudadanos”.

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