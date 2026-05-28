En exclusiva: Don Francisco habla de su vocación y de su regreso a Univision

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, más conocido como Don Francisco, vuelve a la pantalla de Univision. En una conmovedora conversación con Clary Castro, periodista de La Opinión de Los Ángeles, habló sobre su regreso, sus expectativas, su vocación; también reflexionó sobre la inteligencia artificial y sobre la vida.

En la primera parte de la conversación, profundizan sobre el impacto de Don Francisco en la televisión hispana, gracias a su mítico programa “Sábado Gigante”, después de seis décadas de experiencia y trayectoria. Ante esta pregunta, el conductor afirma que no es muy consciente de su impacto, pero sí de su vocación y de lo que trae este nuevo programa, a sus 85 años.

“Por eso que queremos tener un programa con público para evocar los tiempos, pero al mismo tiempo actualizarlos con las entrevistas que hagamos ahí, porque para ellos, para los artistas, para las estrellas que invitemos, también ha pasado un tiempo. Ha pasado en algunos décadas, en otros casos menos tiempo, pero el evocar es bueno porque son tiempos pasados que difícilmente van a volver”, expresó.

¿Qué esperar en este nuevo programa?

Don Francisco explicó que su vuelta a la televisión llegó por una llamada y que, al escuchar la propuesta, dijo que “sí puedo hacerlo”.

“Me llamó Nacho Meyer, el director del canal conversamos. Yo le dije, ‘Sí, yo creo que esto que ustedes quieren que yo haga lo puedo hacer’, porque sino hubiese dicho que no. Hay ciertas cosas que uno ya no puede hacer porque el calendario va muy avanzado, pero lo que me propusieron sí lo podía hacer y creo que lo puedo hacer bien”, indicó el también chileno.

Sobre el nuevo rumbo que tomará el programa, Don Francisco señaló que están trabajando en que el formato sea más actual: “Y entonces de ahí en adelante comienza uno a pensar y no hay momento en que no esté pensando en eso para poder darle forma de la mejor manera para poder agregar, porque el gran cambio que hay que hacer que es la evocación con la actualidad para poder ser lo más transversal posible y que también este programa que va a ir en los medios tradicionales va a ir en las redes de esta misma compañía. Entonces, en las redes tiene que adaptarse un poco el contenido y en la televisión se mantiene como lo hicimos”.

La preparación

Durante la conversación, fiel a su estilo, Don Francisco admitió que durante su tiempo en la televisión se perdió gran parte de la vida de sus hijos y nietos debido a su vocación, pero que para él no hay espacio para no aprender ni prepararse.

“La preparación es la base de la improvisación. Sí, yo te voy a conversar contigo. Yo me tengo que preparar sobre ti, conocer tu historia, saber quién eres, qué edad tienes, cómo ha sido tu infancia, por qué estás en este trabajo. Yo tengo que saber al máximo porque la improvisación viene a través de tu respuesta que yo no sé cuál va a ser y entonces ahí tengo que con el mayor conocimiento poder contestarte y poder repreguntarte”, dijo.

Aprovechó el espacio para hablar de su podcast “Lo que aprendí”, en el cual aborda todo lo que aprendió desde los 16 años, edad en la que inició a trabajar.

“Son 70 años de aprendizaje. Esos aprendizajes posiblemente le sirven a una persona que no tiene nada que ver con mi actividad, algo que dije, algo que aprendí, algo que puedo compartir y ya con eso yo me siento contento porque la voluntad de uno y mi voluntad es compartir lo que aprendí”.

Una de las frases de cierre de Don Francisco fue sobre la vida. Dejó estas conmovedoras palabras: “Yo empecé este oficio a los 22 años. Es distinto lo que yo hacía a los 22, lo que yo hacía a los 42. lo que yo hacía a los 62 a lo que puedo hacer a los 82, donde tengo ciertas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas son el cúmulo de experiencia de estos 63 años de común de comunicador. La desventaja quizás no tenga la misma velocidad, no tenga físicamente los mismos atributos”.

Eso lo llevó a reflexionar sobre la vida: “En esta etapa uno sabe que hay algo que es inevitable, que es el término de la vida. Entonces, yo tengo ya una frase cliché para esto. Lo malo es que estamos en la primera fila del teatro de la vida. Lo bueno es que no sabemos en qué posición estamos. Por lo tanto, el día que llegamos a la pole position, o sea, al primer lugar, ese día es el último día. Y mientras ese no llegue y las capacidades lo permiten, uno debe hacer lo mejor que puede dentro de su vida”.

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