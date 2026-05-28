Padre de Kansas se declaró culpable tras muerte de bebé baleada por su hermana de 3 años

Michael Tejeda, de 26 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado, posesión criminal de arma por parte de un delincuente convicto y dos cargos de poner en peligro agravado a menores luego de que su hija de 3 años disparó y mató accidentalmente a su hermana menor en una vivienda en Kansas.

El acuerdo judicial evitó que enfrentara un cargo más grave de asesinato en primer grado cometido durante la comisión de un delito grave.

El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2025 en la vivienda familiar ubicada en Wichita, Kansas, según una declaración jurada de arresto obtenida por KAKE, filial de ABC con sede en Wichita.

La niña de 3 años disparó contra su hermana menor

Tejeda llamó al 911 tras el incidente y reportó que su hija mayor había disparado accidentalmente contra su hermana de un año.

Los investigadores señalaron que el hombre admitió haberse quedado dormido mientras cuidaba a las menores en ausencia de la madre.

También explicó que portaba una pistola en una funda que no aseguraba correctamente el arma.

Posteriormente, dijo haber retirado la pistola y colocado el arma sobre la repisa de la chimenea de la sala antes de dirigirse a una habitación para cambiarse de ropa.

“Sabía que debía haberla puesto en otro lugar”, declaró Tejeda a los investigadores, según los registros judiciales.

La bebé murió por una herida en la cabeza

Minutos después, el acusado dijo haber escuchado un fuerte estruendo y encontró a su hija de 3 años llorando.

Luego descubrió a la bebé con una herida de bala en la cabeza mientras permanecía acostada en un sofá de la sala.

Las autoridades indicaron que el arma fue hallada junto a la menor herida.

La investigación también reveló que Tejeda sabía que la niña mayor había mostrado curiosidad previamente por el arma de fuego.

La sentencia será dictada en julio

La menor sobreviviente fue trasladada posteriormente a un centro de defensa infantil para una entrevista forense, aunque no habló sobre el tiroteo, según las autoridades.

Tanto la fiscalía como la defensa recomendarán una condena intermedia bajo las pautas estatales de Kansas, con cumplimiento consecutivo de las penas.

La sentencia de Tejeda fue programada para el próximo 9 de julio.

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