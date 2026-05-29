Detienen a 22 miembros del CJNG en Guanajuato mientras realizaban una fiesta

Autoridades federales y estatales lograron la captura de 22 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo realizado entre los municipios de León y Silao, Guanajuato.

Entre los detenidos se encuentra César Arturo “N”, alias “El Tiki”, identificado como presunto líder de la célula criminal.

De acuerdo con los reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de hombres armados dentro de un inmueble donde presuntamente se realizaba una reunión o festejo.

La movilización derivó en un operativo conjunto que permitió la detención de 19 hombres y tres mujeres, además del aseguramiento de armas largas y cortas, cartuchos, cargadores, droga, dinero en efectivo y equipo táctico con insignias del CJNG.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, y son vinculados a proceso por delitos como delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Versiones de medios como el sitio La Silla Rota, señalan que “El Tiki” operaba una célula criminal relacionada con actividades como narcomenudeo, secuestro y robo de hidrocarburos en la región del Bajío.

Además, durante el operativo también fue detenido un hombre identificado como “El Pato”, quien presuntamente contaba con órdenes de aprehensión por homicidio.

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