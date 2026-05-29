Latino crea una aplicación para organizar eventos en el sur de California

Imagínate que estás organizando una fiesta o un evento especial y no sabes por dónde empezar: si contratar un grupo, rentar sillas, buscar encontrar un taquero o un servicio de comida. ¿Estrasante, no? Pues ahora, gracias a la creación de Cristian Moreno, un músico de Hemet, California, puedes planear tus fiestas con facilidad gracias a su nueva aplicación llamada Privada.

Esta app, disponible para Iphone y Android, permite contratar y encontrar grupos musicales, fotógrafos, servicios de comida, arreglos de decoración y más en todos Estados Unidos, e incluso otros países como México.

“En este momento hay casi 3,000 negocios en la aplicación que ofrecen todo lo relacionado con la organización de una fiesta, pequeña o grande”, dijo Moreno en una plática con La Opinión.

El joven, quien es cantante en un grupo llamado Los Double M, dijo que la idea de la aplicación surgió, de hecho, cuando fueron contratados por una familia para una fiesta. Contó que la persona que los contrató les preguntó si conocían a taqueros y organizadores de fiestas, y ese momento se le ocurrió la idea de la crear una platarforma para reunir a todos esos servicios.

“Dije: a nosotros, los hispanos, nos gusta festejar, hacer fiestas; por eso siento que la app es una buena idea. Nosotros celebramos todo, y dije que estaría bueno que hubiera un solo lugar para todo lo que se necesita para una fiesta”, comentó Moreno. “Y puse manos a la obra para crear y ver si funcionaba”.

El muchacho dice que, aunque sí asistió al colegio por dos años, no estudió tecnología. Actualmente trabaja como conductor de camiones y compone corridos en su tiempo libre, algo que ha hecho durante los últimos 6 años.

Recientemente empezó a trabajar solo medio tiempo como conductor de camión para enfocarse en mejorar su aplicación. En un video que se hizo viral en TikTok dijo que quiere que su aplicación se convierta en la aplicación latina número uno en descargas. Su video ha llegado a más de 400,000 vistas y ha sido compartido más de 11,000 veces.

“Yo creí tanto en esto que vendí mi carro para poder pagar todo lo que se necesitaba para crear la aplicación”, dijo Moreno. “No hay muchos hispanos en la tecnología, y no les voy a decir que es fácil, pero si tienes una idea, hazla. Esta no es mi primera idea; muchas otras han fallado, pero lo importante es que no te des por vencido y sigas intentándolo”.

En comparación con otros grupos, como la comunidad blanca, que es la más común entre los desarrolladores de aplicaciones móviles con 52%, los latinos constituyen solo el 8 %. Cumplir el objetivo de Moreno no es nada fácil, pero tampoco es imposible.

“Sé que mi app es capaz de llegar a más (personas)”, afirmó.

El muchacho de 28 años dijo que la aplicación no solo ayuda a las personas que buscan un servicio, sino también a los músicos y a otros negocios. La aplicación es como una promoción gratuita para ellos.

Algo que, asegura, hoy en día necesitan los negocios de servicios para fiestas, ya que han sido uno de los grupos más impactados en los últimos años por Covid-19 y, recientemente, por las redadas de inmigración. Por ejemplo, los negocios del condado de Orange perdieron casi 59 millones de dólares en producción económica durante las ocho semanas posteriores al aumento de las redadas de ICE, según un documento de trabajo de la Universidad de California en Irvine.

“A los músicos y a otros negocios con los que he conocido les encanta porque facilita todo para ellos y para el cliente”, dijo Moreno. “Aunque muchos ya tienen clientes, la aplicación los ayuda a expandirse a otras personas fuera de su círculo”.

“Es un sitio donde encontrarlo todo; es como Yelp, pero para fiestas latinas”, agrego.

Su aplicación Privada, es gratis para cualquier negocio que quiera inscribirse. Desde grupos, taqueros, maquillistas, estilistas, renta de sillas y decoraciones, todo lo que se pueda imaginar que se necesite para una fiesta está disponible en su aplicación.

Cada persona puede incluir cómo contactarse, sus perfiles en redes sociales e incluso videos que muestren sus servicios. Moreno dice que en el futuro le gustaría ofrecer membresías que incluyan paquetes de promoción más exclusivos, pero por ahora todo es gratis para salir en su catálogo.

“Siempre habrá una manera gratuita de participar”, dijo Moreno. “Tal vez en un año o dos me gustaría juntarme con otra compañía para que me ayude a llevarlo al siguiente nivel, pero por ahora quiero hacerlo crecer como está”.

“Y estoy muy agradecido con todos mis seguidores y con las personas que me han apoyado y que creen en la aplicación, especialmente con los negocios y los músicos”, afirmó.