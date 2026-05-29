Mujer de California fue sentenciada a 35 años por organizar fiestas donde incitaba a menores a actos sexuales

Una mujer de California fue sentenciada a 35 años y 10 meses de prisión, dos meses después de ser declarada culpable de decenas de delitos sexuales contra adolescentes.

Shannon Marie O’Connor, también conocida como Shannon Bruga, fue sentenciada por un juez del condado de Santa Clara, California, el jueves 28 de mayo, según anunció el fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen, en un comunicado de prensa.

Fue declarada culpable en marzo de decenas de cargos por facilitar la agresión sexual de un menor contra otro, poner en peligro a un menor, acosar o molestar a un menor y coaccionar a testigos para que no declararan, informó CBS San Francisco.

O’Connor, de 52 años, recibió “la pena máxima permitida, por organizar fiestas con alcohol para adolescentes jóvenes, donde compraba alcohol e incitaba a actos sexuales, algunos con adolescentes demasiado ebrios para dar su consentimiento”, indicó el fiscal en el comunicado.

El tribunal determinó que la acusada compraba vodka y whisky, proporcionaba condones y “desalentaba a los adolescentes a contarles a sus padres o a la policía sobre las fiestas o a pedir ayuda cuando una de las víctimas se desmayaba en su propio vómito”, según el comunicado de prensa, que añadía que los adolescentes que asistían a las fiestas tenían en su mayoría 14 y 15 años.

O’Connor recibió su sentencia tras dos días de emotivos testimonios de las víctimas, incluida una joven que declaró ante el tribunal que “tuvo pensamientos suicidas a causa del trauma”, según la fiscalía.

La madre de una víctima que testificó en el juicio afirmó que O’Connor manipuló a su hija, a menudo dándole regalos ostentosos mientras salía con el hijo de 15 años de O’Connor, informó CBS San Francisco.

De acuerdo con la fiscalía, O’Connor organizó al menos seis fiestas para adolescentes en 2020 y 2021 en su casa y otros lugares.

O’Connor fue arrestada en 2021 en Idaho, donde residía en ese momento. La Oficina del Sheriff del Condado de Ada la relacionó con la investigación por abuso sexual que se estaba llevando a cabo en California y la arrestó en virtud de la orden de arresto pendiente, según informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Al momento de su arresto, se encontraron en su domicilio diez menores de edad, la mayoría de los cuales habían pasado la noche allí.

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