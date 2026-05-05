Pediatra acusado de abusos a menores de edad en Washington se quita la vida antes de su arresto

El médico Michael R. Wilmington, de 61 años, fue encontrado muerto el 2 de mayo en el condado de Lewis, en el estado de Washington, poco después de que las autoridades emitieran una orden de arresto en su contra por presunto abuso sexual infantil.

La muerte ha sido catalogada como un aparente suicidio, lo que añade complejidad a una investigación en curso que involucra múltiples agencias y posibles víctimas en la región de Portland-Vancouver, según autoridades citadas por el medio KGW.

Origen del caso: una alerta digital

La investigación comenzó en febrero de 2026, cuando el Vancouver Police Department recibió una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que vinculaba material de abuso infantil con una dirección IP en Vancouver.

Las pesquisas llevaron al arresto de Chad Hartley, de 36 años, el pasado 29 de abril. Durante un allanamiento en su vivienda, los agentes incautaron evidencia que derivó en múltiples cargos, incluyendo posesión y distribución de material sexual infantil, así como abuso y presunto tráfico.

Durante el avance del caso, los investigadores establecieron un vínculo entre Hartley y Wilmington, quien ejercía como pediatra en varias instituciones médicas de la zona.

Posteriormente, se ejecutó una orden de registro en la vivienda del médico en La Center, donde las autoridades informaron haber encontrado evidencia que apunta a la realización de encuentros inapropiados con menores.

A raíz de nuevos hallazgos, el 1 de mayo se emitió una orden de arresto por un delito grave relacionado con abuso infantil. Sin embargo, Wilmington fue encontrado muerto al día siguiente, antes de que pudiera ser detenido.

Reacciones institucionales y continuidad de la investigación

La organización de salud Kaiser Permanente, con la que Wilmington estaba vinculado, informó que fue notificada de las acusaciones el 30 de abril y que procedió a cancelar de inmediato su relación laboral, además de retirar su acceso a instalaciones y sistemas.

Las autoridades han señalado que la investigación sigue activa y que se busca identificar a posibles víctimas adicionales. Tanto la policía local como las oficinas del sheriff han solicitado la colaboración de la comunidad para avanzar en el caso.

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