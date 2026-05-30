Celebraciones por el bicampeonato europeo del PSG dejan más de 400 detenidos

Las autoridades francesas reportaron un amplio operativo policial tras los incidentes registrados durante las celebraciones por el segundo título consecutivo del París Saint-Germain en la UEFA Champions League. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que un total de 416 personas fueron detenidas en distintas ciudades del país, de las cuales 283 correspondieron a París.

La victoria del conjunto parisino sobre Arsenal en la final disputada en Budapest movilizó a miles de aficionados durante la noche del sábado. Aunque gran parte de los festejos transcurrieron de manera pacífica, también se registraron disturbios, saqueos y enfrentamientos en varios puntos del territorio francés.

Según el balance oficial, siete agentes de policía resultaron heridos durante los incidentes. Uno de ellos sufrió lesiones de gravedad en la ciudad de Agen, donde presentó un traumatismo craneoencefálico. Nuñez calificó los hechos como “absolutamente inaceptables”.

Las autoridades señalaron que los altercados se extendieron por unas quince ciudades. Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble figuraron entre los lugares afectados. Sin embargo, París concentró la mayor parte de los problemas de seguridad.

La Prefectura de Policía estimó que alrededor de 20,000 personas se congregaron en los Campos Elíseos para seguir las celebraciones relacionadas con la final. Durante la noche se produjeron incidentes en distintos sectores de la capital francesa e incluso hubo bloqueos temporales en una zona de la principal vía de circunvalación de la ciudad.

Francia mantiene los festejos y prepara homenaje al campeón

Pese a los disturbios ocurridos tras la conquista europea, el Gobierno francés confirmó que las actividades previstas para este domingo seguirán adelante. Laurent Nuñez descartó cualquier posibilidad de cancelar el homenaje al equipo dirigido por Luis Enrique.

“No hay ninguna posibilidad de cancelar las celebraciones”, afirmó el ministro. “Será un evento diferente”, añadió al referirse al dispositivo de seguridad preparado para la jornada.

Las autoridades esperan la presencia de unas 90,000 personas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, donde los jugadores y el cuerpo técnico presentarán el trofeo conquistado. El acceso estará controlado mediante un perímetro de seguridad y revisiones en los puntos de entrada.

La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée après un départ de feu sur les quais de seine.



Situation toujours très tendue dans ce secteur.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/89XVXjfRho — Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026

El antecedente más reciente mantenía en alerta a las autoridades. Tras la primera UEFA Champions League ganada por el PSG en 2025, se registraron graves disturbios que dejaron dos personas fallecidas y cerca de 200 heridos. Entre ellos figuró un agente policial que permaneció en coma. Solo en la capital francesa se contabilizaron entonces unas 500 detenciones.

La agenda de celebraciones incluye además una recepción oficial en el Palacio del Elíseo. El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá a los futbolistas y al cuerpo técnico del PSG durante la tarde del domingo, según reseñó EFE.

En un comunicado, la presidencia francesa destacó que el logro del club parisino llega pocos días antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026 y subrayó “el esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico liderado por el señor Luis Enrique”.

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