Comando armado secuestró a exdirector de policía de Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el secuestro de Gustavo Domínguez Saldívar, exdirector de la Policía de Investigación de la entidad, quien fue interceptado por sujetos desconocidos en la capital del estado.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue interceptada por un grupo armado.

Las autoridades informaron que durante las primeras investigaciones se logró identificar un vehículo presuntamente relacionado con el caso, el cual se mantiene bajo seguimiento operativo y de análisis.

La FGJE señaló que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna comunicación en la que se exija alguna recompensa por la liberación del exfuncionario, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La institución precisó que Domínguez Saldívar dejó de laborar en la Fiscalía hace un año y ocho meses; sin embargo, subrayó que esta condición no disminuye los esfuerzos para lograr su pronta localización.

La Fiscalía también informó que mantiene coordinación con distintas corporaciones de seguridad para dar con el paradero de la víctima y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El caso ha generado atención debido a que Gustavo Domínguez ocupó uno de los principales cargos dentro de la estructura de investigación criminal del estado, en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta Zacatecas.

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