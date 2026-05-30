La Casa Blanca niega que Susie Wiles haya aconsejado a J.D. Vance alejarse de las redes sociales

La Casa Blanca calificó como falso un informe publicado por el diario The New York Times donde asegura que Susie Wiles, jefa de gabinete, le sugirió al vicepresidente James David Vance tomarse un descanso con respecto al uso de las redes sociales para interactuar con la ciudadanía.

“En las reuniones, el Sr. Vance revisa con frecuencia su teléfono y usa las redes sociales para discutir con sus críticos. El presidente publica a menudo en Truth Social, pero no dedica tiempo a responder a la gente en línea, como sí lo hace el Sr. Vance.

Susie Wiles, jefa de gabinete del Sr. Trump, le aconsejó recientemente al Sr. Vance que se alejara de las redes sociales, al igual que otros funcionarios del Ala Oeste, según personas familiarizadas con esas interacciones, porque las disputas estaban por debajo de su nivel. (El Sr. Vance dijo que se tomó un descanso durante la Cuaresma)”, detalló el medio informativo como parte del artículo titulado “¿Es JD Vance el favorito para 2028? Trump tiene dudas”.

Dicha información después fue retomada por Josh Kraushaar, editor jefe de Jewish Insider, en sus redes sociales otorgándole veracidad.

J.D. Vance mantiene una cerrada carrera con Marco Rubio pisándole los talones debido a las aspiraciones políticas de ambos rumbo a las elecciones presidenciales de 2028. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Sin embargo, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, difundió un mensaje en la plataforma X, anteriormente como Twitter, donde categóricamente descarta que lo expuesto acerca de Susie Wiles y J.D. Vance haya sido cierto.

“Esto no es cierto. Lo desmentimos ante el New York Times y se negaron a publicar nuestra cita. Es una noticia completamente falsa. Esta supuesta ‘conversación’ nunca ocurrió”, enfatizó.

La difusión de la información expuesta surge en un periodo de intensa presión para Vance, pues luego de haber fracasado en las negociaciones con diplomáticos iranís para llegar un acuerdo que ponga fin a la guerra decretada en su contra por Estados Unidos, el 28 de febrero, la reputación del vicepresidente sufrió un golpe severo.

Casi a la par, la imagen de Marco Rubio, secretario de Estado, se fortaleció y la posibilidad de verlo como aspirante a la candidatura republicana a la presidencia en 2028, volvió acaparar los espacios de la prensa estadounidense.

De hecho, los resultados de una encuesta realizada por el centro de investigación de opinión pública y encuestas no partidista Emerson College Polling indican que 36% de las personas consultadas apoya al segundo a bordo de la Casa Blanca; en tanto que 35% se inclina por el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado.

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