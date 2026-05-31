¿Justin Bieber tuvo algo que ver en el romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi?

El mundo del espectáculo tiene una nueva y sorpresiva pareja: la supermodelo Kendall Jenner y el actor de “Euphoria”, Jacob Elordi. Aunque han intentado pasar desapercibidos, un reporte de Page Six reveló que el cantante Justin Bieber, junto a su esposa Hailey, jugaron un papel crucial como “cupidos” para unir a las dos estrellas.

El esperado flechazo ocurrió en abril de 2026, durante una fiesta exclusiva posterior al festival de Coachella organizada por Bieber. En dicho evento, los Biebers y su círculo íntimo alentaron la química entre Jenner, de 30 años, y Elordi, de 28, lo que hizo que fueran captados besándose.

Tras filtrarse las primeras imágenes en la cuenta de chismes de celebridades DeuxMoi, la pareja ha hecho un esfuerzo concertado por esconderse de los paparazzis.

Recientemente fueron vistos cubriéndose los rostros en una cita doble en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Asimismo, compartieron un viaje a Hawái y pasaron el fin de semana de Memorial Day tomando cócteles en Santa Bárbara junto a sus casamenteros, Justin y Hailey.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, el hermetismo de la relación responde a una decisión firme de Kendall tras sus mediáticos noviazgos con Bad Bunny y Devin Booker.

“Ella sabe que cuanto más pública es una relación, más se complica. Quiere un noviazgo real y no un espectáculo público”, detalló la fuente a Page Six.

Al parecer, la modelo se siente atraída por la ética de trabajo y la personalidad centrada del actor australiano, y busca proteger el vínculo antes de exponerlo al escrutinio del mundo entero.

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