Andrés Iniesta comienza su carrera como entrenador en Medio Oriente

Andrés Iniesta dio el primer paso en su nueva etapa dentro del fútbol. Tras retirarse como jugador en 2024, el histórico excentrocampista español iniciará su carrera como entrenador en el Gulf United, club que compite en la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos y que se caracteriza por su apuesta por el desarrollo de jóvenes talentos.

La llegada del exjugador del Barcelona se produce mientras continúa su proceso de formación para obtener la Licencia Pro de entrenador. De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, Iniesta ya cuenta con una licencia que le permite desempeñarse en el club, aunque todavía trabaja para completar la certificación profesional requerida para los niveles más altos del banquillo.

El exinternacional español considera que este proyecto encaja con la visión que desea desarrollar en su nueva faceta dentro del deporte. Su incorporación se produce en una entidad que cuenta con una de las plantillas más jóvenes de la First Division League emiratí, un entorno que le permitirá acumular experiencia práctica mientras continúa su preparación académica y profesional.

“El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar esta nueva etapa”, afirmó Iniesta. “El fútbol me lo ha dado todo, y ahora quiero devolverle algo a través del entrenamiento, del aprendizaje y del trabajo diario con jóvenes jugadores que tienen la ambición y el talento para llegar lejos”.

Un proyecto enfocado en la formación de talento

La filosofía del club fue uno de los factores que convencieron al exfutbolista para aceptar el desafío. Gulf United es reconocido por su academia y por su enfoque en el crecimiento de jugadores jóvenes, un aspecto que Iniesta destacó en sus primeras declaraciones como integrante de la institución, según AP.

“Creo en el desarrollo correcto de los futbolistas: con paciencia, con una idea clara de cómo se debe jugar y con un interés genuino por cada jugador. Gulf United comparte esa filosofía, y por eso estoy aquí”, señaló. El español también explicó que su intención es seguir creciendo en esta nueva profesión: “Quiero crecer como entrenador, adquirir experiencia real y obtener mi licencia profesional”.

La llegada de Iniesta fue recibida con entusiasmo por la dirigencia del club. Ahmed El Saraf, presidente de la entidad, destacó tanto la trayectoria deportiva del manchego como los valores que representa dentro del fútbol.

“Estamos orgullosos y honrados de dar la bienvenida a Andrés Iniesta al Gulf United FC. No es solo uno de los mejores futbolistas de su generación, es también una persona que siempre ha representado los valores en los que creemos: calidad técnica, inteligencia y un amor auténtico por el juego”, expresó.

El dirigente también resaltó la importancia que tendrá su presencia para el crecimiento de los futbolistas de la institución.

Con este movimiento, Iniesta inicia oficialmente una nueva etapa profesional en el mismo país donde disputó su última temporada como futbolista, ahora con la misión de trasladar su experiencia al trabajo desde el banquillo.

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