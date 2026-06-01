Canadá pierde por rotura de ligamentos a Marcelo Flores para el Mundial 2026

La selección de Canadá sufrió una baja de gran impacto a poco más de una semana del inicio de la Copa del Mundo de 2026. El mediocampista Marcelo Flores confirmó este domingo que no podrá participar en el torneo después de sufrir una grave lesión de rodilla durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf disputada con Tigres UANL.

El futbolista de 22 años utilizó sus redes sociales para comunicar el diagnóstico que recibió tras los estudios médicos realizados luego del encuentro ante Toluca.

“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles para mí. Perdí mi ACL“, escribió Flores, quien había sido convocado por Canadá el pasado 29 de mayo para integrar la plantilla que disputará el Mundial.

La lesión ocurrió el sábado durante la definición continental entre Tigres y Toluca. En una jugada ofensiva dentro del área rival, Flores logró superar a un defensor con un recorte, pero en ese movimiento su rodilla derecha quedó atrapada en el césped. El mediocampista cayó inmediatamente al suelo y requirió asistencia médica.

Tras recibir atención, intentó reincorporarse para continuar en el partido. Sin embargo, el dolor le impidió apoyar la pierna afectada y terminó abandonando la cancha rumbo al banquillo. Las imágenes mostraron al jugador visiblemente afectado y sin poder contener las lágrimas, consciente de que la lesión podía comprometer sus opciones de disputar el torneo más importante de selecciones.

Un golpe para Canadá y para el propio jugador

La confirmación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha puso fin a cualquier posibilidad de que Flores participara en la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio.

Nacido en Georgetown, Halton Hills, Canadá, el volante eligió representar al combinado canadiense pese a tener la posibilidad de jugar para México. Su convocatoria para el Mundial había llegado apenas unos días antes del accidente sufrido en la final regional.

Flores se ha caracterizado por aportar velocidad, habilidad y capacidad de desequilibrio en el mediocampo. Su perfil ofensivo le permitió convertirse en una alternativa importante tanto para Tigres como para la selección canadiense.

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Marcelo Flores y una reacción que dejó helados a todos ? pic.twitter.com/p4eBgfTSJ7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 31, 2026

Después de confirmar la gravedad de la lesión, el futbolista también agradeció el apoyo recibido durante las últimas horas.

“Solo quería agradecer a todos por sus mensajes. Aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte”, señaló.

La ausencia del jugador representa una modificación significativa para Canadá de cara a la competencia internacional. El equipo norteamericano forma parte del Grupo B del Mundial 2026, junto a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Mientras la selección canadiense se prepara para el debut mundialista, Flores iniciará su proceso de recuperación con el objetivo de regresar a las canchas una vez superada una de las lesiones más complejas para cualquier futbolista profesional.

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