James Milner se retira tras 24 años de carrera y el récord de partidos en Premier

James Milner puso fin a una de las carreras más extensas y consistentes del fútbol inglés. El mediocampista anunció este lunes su retirada como profesional después de completar 24 años en la élite, una trayectoria que concluye con un récord histórico en la Premier League y una colección de títulos obtenidos con algunos de los clubes más importantes de Inglaterra.

A sus 40 años, el futbolista británico deja la actividad como el jugador con más partidos disputados en la historia de la máxima categoría inglesa. La marca quedó establecida en 658 encuentros, cifra que alcanzó tras superar en febrero el registro que pertenecía a Gareth Barry. El hito se produjo en un compromiso frente al Brentford, en el que Milner fue titular y pasó a ocupar en solitario el primer lugar de esa clasificación.

La noticia fue comunicada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida y agradecimiento tras más de dos décadas compitiendo al máximo nivel.

“Después de 24 años en la Premier League, creo que ha llegado el momento de terminar mi carrera profesional. He tenido mucha suerte de vivir momentos inolvidables, desde luchar por la permanencia, ganar trofeos, jugar en Europa y representar a mi país”, expresó.

La carrera de Milner comenzó de manera precoz. Con apenas 16 años debutó con el Leeds United, convirtiéndose en aquel momento en el futbolista más joven en participar en un partido de la Premier League. Aquellos primeros pasos dieron inicio a un recorrido que posteriormente lo llevó a defender las camisetas de Newcastle United, Aston Villa, Manchester City y Liverpool, entre otros equipos.

Un legado construido entre récords y títulos

El palmarés del inglés comenzó a crecer durante su etapa en el Manchester City. Allí conquistó dos títulos de Premier League, además de una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield. Su versatilidad y regularidad lo convirtieron en una pieza valiosa dentro de uno de los proyectos más exitosos del fútbol inglés moderno.

Más adelante se incorporó al Liverpool, club en el que amplió todavía más su colección de trofeos. Durante su etapa en Anfield logró éxitos tanto en el ámbito local como internacional.

Entre los logros más destacados figuran la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes obtenidos en 2019. A esos títulos se sumaron las conquistas nacionales que consolidaron una etapa especialmente exitosa para el conjunto dirigido entonces por Jürgen Klopp.

En su mensaje de despedida, Milner también reflexionó sobre lo que significó el deporte en su vida.

“Dejó el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán el resto de mi vida. El fútbol me ha dado mucho más de lo que podría haber imaginado y siempre estaré agradecido por las oportunidades que ha brindado”, manifestó.

Con su retirada concluye una carrera marcada por la longevidad, la capacidad de adaptación y una presencia constante en algunos de los momentos más importantes del fútbol inglés durante las últimas dos décadas.

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