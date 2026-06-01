Brutal: GMC Hummer X imagina el futuro extremo del todoterreno

Las marcas suelen utilizar los vehículos conceptuales para mostrar ideas que todavía parecen lejanas. GMC acaba de hacerlo con una propuesta que no pasa desapercibida. Se trata del Hummer X, un ejercicio de diseño que explora cómo podrían ser los todoterrenos eléctricos de las próximas décadas.

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El proyecto fue desarrollado para acompañar la inauguración del nuevo centro de diseño avanzado de General Motors en Pasadena, California. Más que un simple prototipo, el Hummer X funciona como una plataforma de experimentación donde la compañía pone a prueba nuevas soluciones de movilidad, fabricación y conectividad.

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La propuesta fue presentada en formatos SUV y pickup, ambos con una estética robusta que lleva la identidad del Hummer a un terreno todavía más extremo.

Mucho más que un simple concept car

Aunque la actual GMC Hummer EV ya es uno de los vehículos eléctricos más impresionantes del mercado, el Hummer X busca explorar otro enfoque. La idea no gira únicamente alrededor de la potencia, sino también de la capacidad de adaptación.

General Motors explica que el proyecto fue concebido sobre cuatro principios fundamentales. La reconfiguración, la capacidad todoterreno, la interacción entre usuarios y la sostenibilidad forman la base de este concepto.

La marca apunta especialmente a clientes que disfrutan personalizando sus vehículos y compartiendo experiencias con comunidades de aventureros y entusiastas del off-road.

Diseño modular y fabricación innovadora

Uno de los aspectos más llamativos del Hummer X es su construcción. Numerosos elementos exteriores fueron diseñados para desmontarse, reemplazarse o reciclarse con facilidad.

Su aspecto apuesta por superficies funcionales, fijaciones visibles y una imagen más industrial que la de muchos vehículos actuales. La intención es mostrar honestamente cómo está construido el vehículo.

GMC Hummer X concept. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

Además, GM aprovechó este proyecto para exhibir una tecnología denominada Flex Fab. Este sistema permite fabricar piezas de manera mucho más flexible que los procesos tradicionales, reduciendo tiempos de desarrollo y facilitando la personalización.

Según la compañía, cerca del 57% de los componentes utilizados en los prototipos fueron producidos mediante este método.

Un habitáculo pensado para la aventura

La experiencia interior también recibe una importante transformación. El Hummer X incorpora pantallas modulares que pueden reorganizarse según las necesidades de cada recorrido.

La información mostrada varía dependiendo de la actividad, ya sea una ruta de montaña, un trayecto por carretera o una travesía fuera del asfalto.

La GMC Hummer X concept. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

A esto se suma una plataforma digital denominada Hummer HUB. El sistema conecta vehículos, usuarios y herramientas tecnológicas para crear una experiencia más integrada en actividades al aire libre.

Entre las innovaciones más curiosas destaca un dron autónomo capaz de adelantarse al vehículo, analizar el terreno y transmitir información en tiempo real antes de que el conductor avance por una zona complicada.

Preparado para enfrentar cualquier terreno

El SUV conceptual también presenta mejoras específicas para maximizar sus capacidades fuera de carretera.

Su carrocería es más compacta que la del Hummer EV actual, una decisión que favorece la maniobrabilidad en senderos exigentes. A ello se suman 13.2 pulgadas de distancia libre al suelo, neumáticos todoterreno de 37 pulgadas, suspensión Multimatic y protecciones reforzadas para los bajos.

Los ángulos de entrada y salida también fueron optimizados para afrontar obstáculos con mayor facilidad, reforzando la imagen de vehículo preparado para escenarios extremos.

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