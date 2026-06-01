Una mujer murió y un adolescente quedó en estado crítico tras tiroteo en supermercado de Missouri

Amy Coon, una abuela de 45 años que recientemente había vencido una dura batalla contra el linfoma de Hodgkin, murió después de que un hombre armado presuntamente abriera fuego en el estacionamiento de un supermercado Cosentino’s Price Chopper, en Missouri.

El ataque ocurrió poco antes de las 4:30 de la tarde del lunes, según informó el Kansas City Star.

Además de Coon, un empleado del supermercado de 16 años resultó gravemente herido durante el tiroteo.

El adolescente, cuya identidad no ha sido divulgada por ser menor de edad, se encontraba recogiendo carritos de compras cuando fue alcanzado por los disparos.

Las autoridades informaron que permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.

Dos ciudadanos armados evitaron una tragedia mayor

La policía indicó que dos civiles armados que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente y lograron detener al sospechoso durante el ataque.

Según el jefe de policía de Pleasant Hill, Tommy Wright, la actuación de ambos ciudadanos pudo haber evitado que el número de víctimas fuera mayor.

Durante el incidente, el presunto atacante se disparó a sí mismo en la cabeza, pero sobrevivió. Actualmente permanece bajo custodia policial mientras recibe tratamiento médico en un hospital local.

Sospechoso enfrentaba antecedentes por amenazas familiares

El acusado fue identificado como Allen Price, de 27 años.

Las autoridades revelaron que Price había sido liberado previamente bajo fianza en otro proceso judicial relacionado con presuntas amenazas contra familiares.

En aquel caso, enfrentaba acusaciones por acosar a miembros de su familia y amenazar con dispararles.

Ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado, dos cargos de agresión o intento de agresión, y tres cargos de acción criminal armada.

Los documentos judiciales señalan que el arma utilizada habría sido un rifle Winchester calibre .243.

Los investigadores recuperaron tres casquillos percutidos en la escena y aseguraron que el sospechoso llevaba además una veintena de municiones adicionales al momento de su detención.

Antecedentes de salud mental bajo revisión

Los expedientes judiciales también reflejan antecedentes relacionados con la salud mental del acusado.

Asimismo, registros previos indican que durante un arresto ocurrido en 2025 reconoció poseer una escopeta.

No obstante, el jefe policial Tommy Wright señaló que, por el momento, no existen evidencias que vinculen directamente ese caso anterior con el ataque registrado en el supermercado.

La muerte de Amy Coon generó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y miembros de la comunidad.

En su obituario, sus seres queridos la describieron como una mujer que encontraba felicidad en los aspectos más simples de la vida.

“Amy vivía una vida sencilla y encontraba alegría en las pequeñas cosas”, señala el homenaje publicado tras su fallecimiento.

Familiares recordaron además su amor por las manualidades, la jardinería y los animales, especialmente su perro Levi y su gato French Fry.

El texto destaca que incluso durante los años más difíciles de tratamiento contra el cáncer nunca dejó de acompañar a sus seres queridos.

“Se preocupaba profundamente por quienes amaba. Incluso durante sus años de tratamiento oncológico estuvo presente para su familia y fue la mejor Grammy que alguien pudiera tener”.

Sigue leyendo:

–Acusan a pareja de Missouri de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos en una casa “inhabitable”

–Padre primerizo acusado de matar a tiros a su pareja frente a su bebé en Missouri

–Mató a una mujer durante una discusión en Missouri y arrojó el cuerpo al patio de su vecino