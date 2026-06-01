Yailin La Más Viral reveló que perdió un embarazo

En el marco de la celebración del Día de las Madres en la República Dominicana, la cantante urbana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, artísticamente conocida como Yailin “La Más Viral”, conmovió a sus millones de seguidores al revelar públicamente que sufrió la pérdida de un embarazo.

A través de sus historias en la red social Instagram, la intérprete de “Mía” compartió un emotivo video en el que se muestra su avanzado estado de embarazo. En las imágenes, se puede observar a su primogénita, Cattleya, de tres años de edad, besando con dulzura la pancita de su madre, un fragmento que evidencia ba la ilusión con la que esperaban al nuevo integrante.

Aunque la artista no ofreció detalles específicos sobre las causas de la pérdida ni precisó el tiempo exacto en el que ocurrió, acompañó el video con un emotivo mensaje: “Íbamos a ser 3, Catta, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”.

Con estas palabras, Yailin dejó plasmado el profundo significado de esta etapa y el luto que guarda por su bebé.

Actualmente, Yailin es madre de la pequeña Cattleya, fruto de su pasado matrimonio con el exponente puertorriqueño Anuel AA, de quien se separó formalmente antes del nacimiento de la niña.

La revelación de su pérdida llega pocos días después de que la dominicana presentara públicamente a su nueva pareja sentimental, un estilista de 25 años llamado Yoanki, marcando su primer romance oficial desde su mediática ruptura con el rapero estadounidense Tekashi 69 en agosto de 2024.

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