Hallan restos de trabajadora de laboratorio nuclear desaparecida en Nuevo México; investigan causa de muerte

Las autoridades de Nuevo México identificaron restos humanos hallados en una zona montañosa del Bosque Nacional Carson como los de Melissa Casias, una trabajadora del Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL) que permanecía desaparecida desde hace casi un año.

Según informó la Oficina de Investigaciones de la Policía Estatal de Nuevo México, un excursionista encontró los restos humanos el jueves en el área de McGaffey Ridge, una zona remota del bosque nacional, reseñó Fox News.

Junto a los restos fue localizada un arma de fuego.

La causa de muerte aún no ha sido determinada

Las autoridades señalaron que la Oficina del Investigador Médico confirmó la identidad de Casias y continúa realizando análisis antropológicos adicionales.

Por el momento, la causa y la forma de muerte permanecen sin determinar.

Los investigadores tampoco han informado si el arma encontrada pertenecía a la víctima o si guarda relación con las circunstancias de su fallecimiento.

La policía indicó que la investigación continúa activa.

Melissa Casias, residente de Taos, Nuevo México, fue reportada como desaparecida el 25 de junio de 2025.

De acuerdo con las autoridades, ese día no se presentó a trabajar y tampoco regresó a su vivienda después de haber visitado a su hija en su lugar de trabajo.

Posteriormente, familiares encontraron sus pertenencias personales, incluyendo su bolso, documentos de identificación y teléfonos celulares, lo que aumentó la preocupación por su seguridad y llevó a la apertura de una investigación por desaparición.

Ante las circunstancias del caso, las autoridades emitieron una alerta para personas desaparecidas en situación de riesgo.

Su nombre apareció en una investigación federal

La desaparición de Casias recibió atención nacional después de que su caso fuera incluido en una revisión impulsada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En abril, legisladores solicitaron información al FBI sobre reportes públicos que señalaban una serie de muertes y desapariciones de personas vinculadas a proyectos relacionados con tecnología nuclear, aeroespacial o científica avanzada.

Casias y otro trabajador del Laboratorio Nacional de Los Álamos figuraban entre los casos mencionados en esa revisión.

Pese a la atención generada por las especulaciones públicas, las autoridades han insistido en que no existe evidencia que vincule la muerte de Casias con otros casos investigados.

Los propios documentos legislativos describían los reportes revisados como información no confirmada.

Además de empleados relacionados con Los Álamos, los legisladores mencionaron en su solicitud otros casos que involucraban a personas asociadas con proyectos científicos, centros de investigación y contratistas gubernamentales.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado ningún hallazgo que demuestre la existencia de una conexión entre esos hechos.

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