Sergio Ramos responde al Sevilla tras las acusaciones por supuesto engaño: “Seguimos aquí y queremos seguir negociando”

La tensión entre Sergio Ramos y los principales accionistas del Sevilla FC escaló este lunes después de que ambas partes expusieran públicamente versiones completamente opuestas sobre el frustrado proceso de compraventa de la entidad.

Horas después de que las familias accionistas acusaran al exfutbolista de haber incumplido el acuerdo alcanzado para adquirir el club e incluso afirmaran que “Ramos nos engañó“, el exinternacional español compareció ante los medios para defender su proyecto y asegurar que su grupo inversor mantiene el interés de hacerse cargo de la institución.

Lejos de dar por terminada la operación, Ramos aseguró que todavía está dispuesto a negociar y que espera una respuesta formal por parte de los propietarios actuales del club.

VÍDEO | Sergio Ramos niega incumplimiento acuerdo y está dispuesto a seguir negociando la compra del Sevilla FC. pic.twitter.com/JTp1H78IHl — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 1, 2026

El origen del conflicto entre Sergio Ramos y los accionistas

La controversia estalló luego de que las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que controlan la mayoría del capital social del Sevilla FC, difundieran un comunicado en el que responsabilizan al grupo encabezado por Sergio Ramos de romper el acuerdo.

Según los accionistas, el entorno del exjugador comunicó el pasado 27 de mayo su intención de no respetar las condiciones pactadas originalmente para la compra de la entidad.

Además, denunciaron que durante el proceso hubo cambios importantes en la estructura de los inversores que respaldaban la operación, situación que, según su versión, alteró por completo el acuerdo alcanzado meses antes.

Los propietarios también afirmaron que el cambio en el perfil del grupo financiero generó dudas sobre el futuro del patrimonio del club y anunciaron posibles acciones legales por incumplimiento contractual y daños y perjuicios.

Sergio Ramos niega haber abandonado la operación

Durante su comparecencia, Sergio Ramos aseguró que siempre ha actuado con transparencia y que compareció públicamente para ofrecer explicaciones de primera mano pese a las acusaciones realizadas horas antes.

“Quiero dejar claro que vengo a hablar únicamente del Sevilla Fútbol Club. Voy a responder a todas las preguntas hasta donde pueda, por lo que os he comentado, por cuestiones de confidencialidad que nosotros hemos respetado desde el principio y que seguiremos respetando, hay algunas cuestiones en las que no voy a poder entrar detalladamente”.

Asimismo, hizo referencia directa al comunicado emitido por los accionistas.

“Como siempre, y a pesar de la advertencia que nos han hecho llegar los actuales accionistas en forma de comunicado hace unas horas, poco antes de este acto, quiero dar la cara y transmitir los mensajes relevantes en primera persona”.

Ramos defiende su proyecto para rescatar al Sevilla

El excapitán de la Selección de España insistió en que la propuesta presentada por su grupo buscaba garantizar la estabilidad económica, deportiva e institucional del club.

“Como sabéis, tengo un vínculo personal muy especial con el Sevilla Fútbol Club. Considero que hemos presentado un proyecto económico, deportivo, social e institucional muy sólido que, con toda mi humildad, entendemos que es el mejor para sentar las bases para que el Sevilla recupere el lugar que corresponde”.

Ramos reconoció además la compleja situación que atraviesa actualmente la entidad.

“Todo el mundo sabe la situación por la que atraviesa la entidad ahora mismo y es muy, muy delicada. El Sevilla tiene pérdidas acumuladas importantes en las últimas temporadas, como se puede comprobar en las cuentas del club, y así como pérdidas recurrentes previstas en los próximos años”.

La oferta que asegura haber presentado supera los $421 millones de dólares

Uno de los puntos más relevantes de la comparecencia fue la explicación detallada de la estructura financiera planteada por el grupo inversor.

Según Ramos, la propuesta inicial contemplaba la compra del 85% del capital social mediante una inversión total cercana a $418 millones de dólares, compuesta por una ampliación de capital de $93 millones de dólares y un pago de aproximadamente $325 millones de dólares a los accionistas.

Sin embargo, explicó que el proyecto tuvo que modificarse tras recomendaciones de LaLiga y de sus asesores financieros.

“El planteamiento tuvo que adaptarse atendiendo a la recomendación de LaLiga y de nuestros asesores, que nos recomiendan una ampliación de capital de 120 millones de euros, no de 80, antes del 30 de junio para garantizar la viabilidad del club”.

Esa ampliación de capital equivaldría a cerca de $140 millones de dólares.

???? Sergio Ramos:



?? “La diferencia de las dos ofertas son solo 5M? menos y pagados en dos plazos en vez de en uno”



?? “La diferencia es por la ampliación de capital que es necesaria para salvar al Sevilla FC”



Aquí explicado por él mismo: pic.twitter.com/IvU4bCCebS — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) June 1, 2026

El exjugador detalló que la propuesta definitiva elevaba incluso la inversión total prevista.

“En este sentido, el planteamiento final presentado el miércoles de la semana pasada, con la correspondiente prueba de fondo ilimitada y, repito, ilimitada, del Banco Santander y de otro banco internacional de primer nivel para llevar a cabo la operación de forma inmediata, consiste igualmente en la adquisición de hasta el 85% de las acciones a través de una ampliación de capital de 120 millones de euros y el pago de los accionistas, en este caso, en dos fases”.

La oferta final contemplaría un desembolso inicial de entre $164 millones y $355 millones de dólares, seguido por una segunda fase de al menos $159 millones de dólares para los actuales accionistas.

“Habría una inversión mínima de alrededor de 362 millones (euros) sin haber modificado el precio de la acción para priorizar necesidades del club”.

Traducido a dólares, la inversión mínima total rondaría los $421 millones de dólares.

Ramos asegura que los accionistas dejaron de responder

Uno de los señalamientos más contundentes realizados por el exfutbolista fue que, según su versión, los accionistas dejaron de comunicarse tras recibir la última propuesta.

“Lamentablemente, desde el miércoles pasado no hemos recibido respuesta y ha terminado el plazo y el periodo de exclusividad”.

Pese a ello, dejó abierta la puerta a retomar las conversaciones.

“Pero esta intervención queremos que valga también para trasladar que nosotros seguimos aquí, que queremos seguir negociando y que nos gustaría recibir algún tipo de comunicación en este sentido de los accionistas para seguir avanzando en un proceso que entendemos que es muy necesario”.

Dos versiones enfrentadas sobre el futuro del Sevilla

Mientras los accionistas sostienen que el grupo liderado por Sergio Ramos modificó unilateralmente las condiciones pactadas y provocó la caída de la operación, el exfutbolista asegura que las condiciones fueron evolucionando durante la negociación y que su oferta final fortalecía aún más el respaldo financiero al club.

“Desde que empezamos las primeras conversaciones hasta el día de hoy, hemos estado en una negociación y como tal, los parámetros, la información y las condiciones han ido variando por ambas partes, no solo por la nuestra”.

La diferencia entre ambas versiones deja abierta una disputa que podría derivar en consecuencias legales y que mantiene en incertidumbre el futuro institucional del Sevilla FC.

Sergio Ramos manda un mensaje al sevillismo

Antes de finalizar su intervención, el exjugador agradeció el respaldo recibido por parte de los aficionados y reiteró que su prioridad sigue siendo el bienestar de la entidad.

“Para concluir, quiero darle las gracias especialmente al sevillismo por el apoyo, por el cariño y por la ilusión que nos han mostrado desde el primer día que me involucré en este proyecto”.

“Con nosotros o sin nosotros, lo que queremos es ver a un Sevilla grande y campeón, y que nos devuelva la emoción a todos. Y como dice nuestro cántico, Sevilla hasta la muerte”.

Por ahora, el conflicto entre Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla FC continúa abierto, con ambas partes defendiendo posturas opuestas sobre una operación que prometía cambiar el rumbo de uno de los clubes más importantes del futbol español.

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