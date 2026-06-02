Un hombre de Nueva Jersey envió un mensaje de texto a sus hijos para confesar que mató a su esposa

Un hombre de Nueva Jersey mató a golpes a su esposa con una barra de pesas porque le guardaba un profundo odio y mantenía una relación extramatrimonial con una mujer, según la policía.

Michael A. Kless, de 67 años, está acusado de asesinato en primer grado, posesión ilegal de un arma y posesión de un arma con fines ilícitos.

Se le acusa de asesinar a su esposa, Stacy E. Kless, de 66 años, con quien estuvo casado durante casi 40 años, informó la Fiscalía del Condado de Monmouth.

La policía acudió alrededor de las 9:30 a. m. del miércoles a una vivienda en el número 100 de Seward Drive en Ocean Township tras recibir dos llamadas sobre un posible asesinato.

Los agentes entraron en la casa y encontraron a Stacy Kless sin vida. La policía identificó a su esposo como el sospechoso y lo encontró inconsciente en su vehículo en un área de descanso de la Garden State Parkway. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde se encuentra en estado crítico.

De acuerdo con la orden de arresto consultada por The Asbury Park Press, tras asesinar a su esposa, el sospechoso envió un mensaje de texto a sus dos hijos adultos confesándoles lo sucedido. También habría enviado un correo electrónico confesando el crimen a otra persona.

Según los informes, el correo electrónico “indicaba un odio latente hacia la víctima Kless, su relación sentimental con una mujer centroamericana y una descripción del asesinato” que coincidía con las pruebas encontradas en la escena del crimen.

Además, según los informes, les dijo a sus hijos que planeaba quitarse la vida ingiriendo pastillas recetadas.

Posteriormente, la policía supo que, aproximadamente media hora antes de recibir la llamada, un equipo de trabajadores acudió a la vivienda para realizar una reparación programada. Cuando Michael Kless abrió la puerta, tenía un rasguño en la cara e insistió en que reprogramaran el trabajo, según consta en la declaración jurada.

El alcalde de Ocean Township, John P. Napolitani Sr., declaró al Park Press que el asesinato ha dejado a la comunidad “conmocionada”.

“Nadie se lo esperaba”, declaró Napolitani al medio. “No había ni la más mínima señal de que esto iba a suceder”.

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