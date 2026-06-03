Congresista de Texas, Mónica De La Cruz, es señalada por recibir donaciones de un agente de seguros acusado de desvío de fondos públicos

La representante republicana por Texas, Mónica De La Cruz, recibió aportaciones económicas de un agente de seguros sancionado por las autoridades estatales debido a su participación en un esquema de desvío de fondos públicos.

Jamie Rodríguez, quien es señalado como el donante, realizó tres aportes de $500 dólares a la campaña de De La Cruz entre los años 2021 y 2022. Asimismo, el mes pasado se registró la presencia de ambos en una fotografía durante un evento político de la legisladora.

De acuerdo con algunos informes señalan que el origen del conflicto se remonta a 2012, cuando la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado de Maverick (MCSWA), con sede en Eagle Pass, contrató a Rodríguez para gestionar una fianza de $3.8 millones de dólares necesaria para operar un vertedero.

Mónica De La Cruz, representante republicana de Texas. Crédito: Matt Rourke | AP

Rodríguez realizó el trámite en colaboración con otro agente, Carlyle Poindexter. Una investigación posterior realizada por el FBI y el Departamento de Seguros de Texas demostró que dentro de las irregularidades estaban que se cobró $712,350 dólares a la MCSWA, pero retuvo cerca de $300,000 dólares que debieron entregarse a la aseguradora Lennox. De manera paralela, los agentes recibieron $82,532 dólares por concepto de comisiones de la entidad pública.

El Departamento de Seguros de Texas concluyó que los implicados reportaron como honorarios legales lo que en realidad fue una apropiación de fondos ciudadanos. Debido a esto, la licencia de Poindexter fue revocada en 2020 y la de Rodríguez se suspendió por dos años.

De La Cruz compite este año para asegurar su tercer mandato en la Cámara de Representantes, en un distrito calificado por los analistas como uno de los más disputados para el Partido Republicano. Su contendiente por el Partido Demócrata es el músico Bobby Pulido.

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