Scott Pelley es despedido de CBS tras diferencias con la dirección de “60 Minutes”

CBS News le dice “adiós” al veterano corresponsal de noticias Scott Pelley luego de 36 años en la cadena televisiva. ¿El motivo? La dura crítica que el comunicador emitió sobre la nueva dirección del programa frente a todo el personal.

La noticia fue confirmada por la propia televisora, asegurando que el despido se dio con justa causa: “Su contrato con CBS queda rescindido con justa causa, con efecto inmediato”, se informó en un escrito difundido por la propia empresa.

Por su parte, el productor ejecutivo del programa, Nick Bilton, declaró en un comunicado: “La antipatía de Pelley hacia el futuro del programa ha quedado clara y evidente. Y te he escuchado”.

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