Donald Trump Jr. está ligado al escándalo de un millonario préstamo obtenido a través del gobierno

Donald Trump Jr., hijo del presidente de la nación, forma parte de un escándalo surgido a raíz de que una empresa donde presuntamente tiene cierta participación como socio, recibió cerca de $700 millones de dólares en préstamos provenientes de agencias federales.

ProPublica, organización estadounidense de periodismo de investigación sin fines de lucro, publicó recientemente un trabajo donde asegura haber descubierto cómo Vulcan Elements —empresa emergente de imanes de tierras raras con sede en Carolina del Norte— recibió un préstamo directo de $620 millones de dólares del Pentágono y otros $50 millones de dólares provenientes del Departamento de Comercio.

Aunque el compromiso de dicha compañía consistió en producir 10,000 toneladas métricas de imanes al año en Estados Unidos, lo controversial del asunto es que, tres meses antes de ser beneficiada con la enorme cantidad de dinero señalada, Donald Trump Jr. adquirió un porcentaje de acciones de dicha firma.

En cerca de año y medio, Donald Trump Jr. ha logrado cerrar negocios millonarios. (Crédito: Butch Dill / AP) Crédito: Butch Dill | AP

Ante la sospecha de que la administración federal en turno benefició con el enorme préstamo a Vulcan Elements por el hecho de pertenecerle en gran parte al vástago del presidente Trump, un grupo de demócratas le envió una carta firmada de manera conjunta a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, exigiéndole esclarecer la situación antes del 16 del mes en curso.

“Le escribimos para exigir una explicación completa de lo que parece ser un ejemplo flagrante de corrupción por parte de la administración Trump, que involucra a la Casa Blanca al otorgar un lucrativo préstamo del Departamento de Defensa a una empresa con vínculos financieros con la familia Trump.

El público estadounidense, y los miembros de las fuerzas armadas que se encuentran en peligro, esperan que el proceso de contratación del Departamento de Defensa sea justo, imparcial y competitivo para garantizar que solo las mejores empresas, que ofrecen solo los mejores productos, reciban el dinero de los contribuyentes.

Si el informe es exacto, revela un nivel asombroso de corrupción y tráfico de influencias que se desvió de este proceso, enriqueciendo al hijo del presidente a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos y del dinero de los contribuyentes”, indica parte del documento promovido por los senadores Elizabeth Warren (Massachusetts), Richard Blumenthal (Connecticut) y Mazie Hirono (Hawái), y los representantes Jason Crow (Colorado), así como Mike Levin (California).

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