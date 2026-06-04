Presunto asesino serial de Oregon acusado de 4 crímenes enfrenta cargos por otro asesinato

Un hombre acusado de múltiples asesinatos en Oregón enfrenta cargos por la muerte de una quinta mujer.

Jesse Lee Calhoun, de 41 años, compareció ante el juez en Portland el miércoles 3 de junio por el nuevo cargo de asesinato, según informaron medios como KOIN y KPTV.

Calhoun no mostró ninguna emoción durante la audiencia, y su abogado se declaró no culpable en su nombre, agregó AP.

El martes 26 de mayo, la Fiscalía del Condado de Multnomah declaró en un comunicado que Calhoun había sido acusado del asesinato de Ashley Real, de 22 años, ocurrido presuntamente alrededor del 27 de marzo de 2023.

“Calhoun está acusado de asesinato en segundo grado”, indicaba el comunicado. “Ashley Real es la quinta persona cuyo asesinato se le imputa a Calhoun”.

En mayo de 2024, la revista People informó que Calhoun había sido acusado de asesinato por la muerte de Charity Lynn Perry, de 24 años, Bridget Leanne Webster, de 31, y Joanna Speaks, de 32, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en circunstancias sospechosas en 2023.

También fue acusado de la muerte de Kristin Smith, a quien presuntamente asesinó alrededor del 20 de noviembre de 2022, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Multnomah.

Además de los cinco cargos de asesinato en segundo grado, Calhoun también enfrenta cuatro cargos de profanación de cadáver, informó la AP.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados a principios de 2023, según el medio.

Los asesinatos generaron especulaciones sobre la posibilidad de que un asesino en serie estuviera atacando a mujeres jóvenes en la zona en ese momento.

Si bien los cuerpos de Real, Perry, Webster y Smith fueron encontrados en el noroeste de Oregón, el de Speaks fue hallado cerca de un granero abandonado en el suroeste del estado de Washington.

Calhoun permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah, y aún no se ha fijado la fecha de su juicio.

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