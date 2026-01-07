Un asesino en serie condenado en EE.UU. confesó otro crimen cometido en 1965

El asesinato de una joven de 18 años, ocurrido en 1965, se ha resuelto después de casi seis décadas. El Departamento de Policía de Fair Lawn afirma haber cerrado por fin su único caso de homicidio sin resolver.

El asesino en serie convicto Richard Cottingham confesó el crimen de Alys Eberhardt cometido en 1965, estudiante de enfermería quien fue encontrada apuñalada y golpeada en la casa de su familia.

El caso se reabrió en 2021 bajo la dirección del entonces jefe Glen Cauwels. Los detectives Eric Eleshewich y Brian Rypkema dirigieron la nueva investigación, vinculando finalmente a Cottingham, quien ya cumple múltiples cadenas perpetuas por otros asesinatos, con el crimen.

Cottingham, encarcelado desde 1981, admitió el asesinato durante los interrogatorios a finales del año pasado, cuando su salud se deterioró.

Los detectives afirman que proporcionó detalles sobre la casa y la escena del crimen que nunca se hicieron públicos.

Disturbing interview with Richard Cottingham, aka The Torso Killer, who murdered at least eighteen young women and girls in New York and New Jersey between 1967 and 1980. pic.twitter.com/oBahO3Au2X — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) December 7, 2023

“Nos daba pequeñas pistas, cosas de ese tipo, y cómo reaccionaba a ciertas preguntas. La comunicación con él fue constante a lo largo de los años”, dijo el detective Eleshewich.

Cottingham vio a Eberhardt por primera vez cuando ella estudiaba enfermería en el Hospital Hackensack. Dos semanas después, fue apuñalada y asesinada a golpes.

Cottingham se convirtió en un asesino con un largo historial de homicidios. Se le conoció como el “asesino del torso” en 2022, cuando admitió el asesinato de Diane Cusick en Long Island en 1968, y sus familiares le hicieron saber su dolor. Durante esa audiencia, Cottingham confesó otros cuatro asesinatos de mujeres jóvenes en Long Island.

Ahora, para la familia Eberhardt, la larga espera de justicia ha terminado. “Cerrar el único homicidio sin resolver de Fair Lawn es un logro tremendo”, dijo el jefe Joseph Dawicki.

“Aunque no podemos recuperar a Alys, tengo la esperanza de que su familia encuentre algo de paz sabiendo que su asesino confesó ya está tras las rejas”, agregó.

Para la familia de Eberhardt, la confesión supone un cierre largamente esperado. “Nuestra familia ha esperado la verdad desde 1965”, dijo Michael Smith, su sobrino. “Recibir esta noticia durante las fiestas y poder decirle a mi madre, la hermana de Alys, que finalmente tenemos respuestas fue un momento que nunca imaginé que llegaría”.

Cottingham permanece en la Prisión Estatal de South Woods cumpliendo tres cadenas perpetuas y enfrenta nuevas órdenes de detención por asesinato. Las autoridades afirman que no se presentarán nuevos cargos.

Sigue leyendo:

– Hombre de Nueva York confesó en entrevista de TV que mató a sus padres y los enterró en su jardín.

– Declaran culpable a asesino en serie que mató a 8 personas en Arizona, incluyendo a su madre.