Profesora de 55 años en Georgia es arrestada por abusar sexualmente de un joven de 16 años

Una mujer de Georgia identificada como Amanda Katz, de 55 años y exprofesora de la escuela secundaria Roswell, fue detenida el martes y acusada de agredir sexualmente a un estudiante de 16 años después de que una investigación revelara sus relaciones sexuales secretas con un adolescente, según informó la policía.

“El Departamento de Policía de Roswell (RPD) ha arrestado y acusado a Amanda Katz, de 55 años, ex profesora y asistente administrativa de la escuela secundaria de Roswell, de contacto sexual inapropiado por parte de una empleada o agente”, declaró el departamento de policía.

No se revelaron detalles de la relación

A principios de 2026, el Departamento de Policía de Richmond (RPD) recibió una denuncia de la División de Servicios para la Familia y la Infancia de Georgia en la que se expresaban preocupaciones sobre una supuesta mala conducta entre ambos.

La maestra de 55 años renunció mientras los detectives investigaban las acusaciones.

Según la policía, “esa investigación determinó que Katz agredió sexualmente a una estudiante de 16 años durante varios encuentros fuera del recinto escolar entre 2025 y 2026“.

Los detectives obtuvieron una orden de arresto contra Katz, quien fue detenida. Su fianza se fijó en $25,000 dólares.

No se han facilitado detalles adicionales sobre los encuentros ni sobre el caso.

En Georgia, el término “contacto sexual inapropiado por parte de un empleado o agente” se refiere al contacto sexual ilícito que involucra a una persona en una posición de autoridad o confianza sobre la víctima.

Este cargo se aplica normalmente en entornos como escuelas, centros penitenciarios o instituciones de atención, y puede conllevar penas por delito grave, incluyendo penas de prisión y el registro como delincuente sexual.

Otros incidentes similares

Esto se produce tras otro incidente ocurrido a finales de mayo, cuando una profesora de un colegio privado de élite de Georgia fue condenada a 25 años de prisión tras admitir haber mantenido relaciones sexuales con un alumno de 15 años.

Sherri Maudlin, de 61 años, exprofesora de la Academia Nathanael Greene en Siloam, Georgia, se declaró culpable de violación de menores y contacto sexual inapropiado con su exalumno durante más de un año.

Los fiscales dijeron que Maudlin agredió sexualmente repetidamente a su estudiante desde enero hasta diciembre de 2022 hasta junio de 2024, cuando los investigadores recibieron un aviso.

Durante la investigación del caso Maudlin, la policía declaró haber descubierto también que una segunda profesora, Bonnie Brown, de 25 años, presuntamente violó al mismo alumno en la escuela.

Brown había sido alumna de la Academia Nathanael Greene y fue elegida reina del baile de bienvenida en 2016. Los escándalos conmocionaron a la comunidad de Siloam y llevaron a los responsables del colegio a cerrar la prestigiosa escuela privada en marzo de 2025.

Maudlin fue sentenciada esta semana después de admitir en su testimonio haber tenido relaciones sexuales con el estudiante adolescente, y recibió una sentencia de 12 años en prisión y un total de 25 años en libertad condicional.

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