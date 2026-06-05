David Bisbal será jurado en “Operación Triunfo” de Telemundo

“Operación Triunfo” edición Estados Unidos es un hecho y Telemundo anunció que David Bisbal se unirá al reality show dedicado al canto.

El reconocido artista español que saltó a la fama hace 25 años tras participar en la primera edición de “Operación Triunfo” en su natal España, regresa ahora al formato que lo lanzó al estrellato, esta vez como miembro del jurado en la versión estadounidense del reality.

La cadena Telemundo anunció este jueves el fichaje estrella, generando gran expectativa entre los seguidores del programa.

“Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre“, expresó Bisbal en un comunicado enviado por Telemundo.

“Es un honor ser parte de este momento, y me llena de emoción poder acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”, mencionó.

Plataforma para impulsar talentos

El cantante, compositor y ganador de múltiples premios alcanzó la fama en 2001 gracias a su paso por la primera edición de “Operación Triunfo” en España, plataforma que impulsó una exitosa carrera musical con millones de discos vendidos alrededor del mundo.

A lo largo de más de dos décadas, el artista nacido en Almería ha conquistado al público con éxitos como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”, consolidándose, según destacó la cadena, “como una de las voces más influyentes de la música en español”.

El nuevo “Operación Triunfo” se estrenará en julio, debido a que, a diferencia de temporadas anteriores y por la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no habrá un nuevo reality show en el prime time de la cadena hasta esa fecha.

El exitoso formato musical será conducido por la mexicana Natalia Téllez y presentará a un grupo de participantes que convivirán en una academia de última generación. Allí recibirán formación intensiva y se prepararán para galas en vivo.

Cada semana enfrentarán el reto de avanzar en la competencia, mientras los jueces, entre ellos ahora David Bisbal, y la audiencia decidirán quién continúa en la búsqueda de lanzar su carrera musical.

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