T-Mobile celebra el Día del Padre con ofertas de tecnología que no puedes dejar pasar

El Día del Padre se acerca y T-Mobile decidió ir más allá de los típicos descuentos de temporada. La operadora lanzó una selección de promociones pensadas específicamente para los papás amantes de la tecnología, con dispositivos que van desde smartwatches hasta audífonos premium, pasando por smartphones de última generación. Si buscas regalarle algo que realmente lo sorprenda —o si quieres aprovechar la ocasión para renovar tu propio equipo— esto es exactamente lo que necesitas leer antes de tomar una decisión.

Lo que hace especial esta campaña es que T-Mobile no se limitó a poner etiquetas de descuento a productos al azar. Organizó sus ofertas por tipo de papá, reconociendo que no todos los padres tienen el mismo perfil tecnológico. Hay opciones para el que siempre está en movimiento, para el que le encanta la tecnología en el hogar y para el que vive pegado al entretenimiento digital. Y en cada categoría, los precios hablan por sí solos.

Los mejores gadgets para el papá activo y conectado

Si tu papá es del tipo que no para quieto, que siempre tiene el teléfono en la mano y que disfruta de mantenerse en forma mientras revisa sus métricas de salud, T-Mobile tiene algo que le va a encantar. El Samsung Galaxy Watch8 de 40 mm puede ser completamente gratis para quienes activen una nueva línea en un plan para reloj Plus elegible. Esto se logra a través de 24 créditos mensuales en la factura que cubren hasta $399.99 dólares del precio del dispositivo, lo que en la práctica hace que el reloj no te cueste nada al final del ciclo de créditos.

Si en casa prefieren el ecosistema de Apple, la alternativa también es tentadora con $300 dólares de descuento en el Apple Watch Series 11, perfecto para quienes ya tienen un iPhone y quieren una integración total entre dispositivos. Y para complementar la experiencia en movimiento, T-Mobile incluye en su catálogo de ofertas el Cargador para auto Belkin de 75W con cable retráctil por $34.99, ideal para mantener todos los gadgets cargados sin importar el destino, y la Cartera universal UAG Metropolis con soporte integrado por $39.99 dólares, una solución elegante y práctica para llevar el teléfono sin necesidad de bolsillo ni mano libre.

Smartphones y tecnología para modernizar el hogar en familia

Para los papás que disfrutan de tener los dispositivos más recientes y de convertir su hogar en un espacio inteligente, las ofertas de T-Mobile suben de nivel de forma considerable. El Motorola Razr Fold 2026 puede conseguirse completamente gratis, sin necesidad de intercambio de dispositivo, lo que lo convierte en una de las promociones más generosas de la temporada. Este plegable representa lo último en diseño móvil y es el tipo de regalo que ningún papá tech esperaría recibir.

Si la preferencia en casa es el iPhone, el iPhone 17 también entra en la categoría de gratis, aunque en este caso sí se requiere hacer trade-in de un dispositivo elegible. Y para los fanáticos de Samsung, hay hasta $600 dólares de descuento en el Samsung Galaxy S26 con intercambio de dispositivo o línea nueva, lo que hace que uno de los teléfonos más potentes del año baje considerablemente de precio. Para completar el setup del hogar, la Base magnética Belkin 2 en 1 de 25W se puede adquirir por $5 al mes o en un solo pago de $59.99 dólares, un accesorio cómodo y funcional que cualquier papá tech va a agradecer sobre su escritorio.

Entretenimiento sin límites para el papá gamer y cinéfilo

Hay papás para quienes el mejor regalo no es un teléfono nuevo sino la posibilidad de escapar un rato al mundo del entretenimiento digital. Para ellos, T-Mobile tiene una lineup que no decepciona. El Meta Quest 3 de 512 GB está disponible a $50.99 al mes o $599.99 dólares de contado, una propuesta interesante para quienes quieren adentrarse en la realidad virtual sin complicaciones de almacenamiento. Con 512 GB de espacio, hay margen más que suficiente para instalar juegos, experiencias inmersivas y aplicaciones de entretenimiento sin pensar en límites.

Para el papá que disfruta de la música en cualquier lugar, los Beats Studio Buds+ ofrecen cancelación de ruido real por $14.17 al mes o $169.99 dólares de una sola vez, mientras que los Beats Pill, el altavoz portátil de la marca, están a $12.50 al mes o $149.99, perfecto para las sesiones de relajación en casa o en el jardín. Y si el papá usa un iPhone 17 Pro Max y le gusta mantener su equipo protegido con estilo, la Funda Pelican Voyager con clip, soporte integrado y compatibilidad MagSafe está disponible por $64.99 dólares, una protección robusta sin sacrificar la funcionalidad del ecosistema Apple.

Lo más importante antes de aprovechar cualquiera de estas ofertas es tener claro que algunas promociones, como el Samsung Galaxy Watch8 gratis, requieren activar una nueva línea elegible y mantenerse activo durante los 24 meses del ciclo de créditos. Si la cuenta se cancela antes de completar ese período, los créditos se detienen y el saldo pendiente del dispositivo tendrá que pagarse. Además, el impuesto sobre el precio del dispositivo —antes de aplicar los créditos— se cobra al momento de la compra, y existe un cargo por conexión de $35 al activar la línea.

Todas estas promociones son por tiempo limitado, así que lo mejor es actuar rápido y revisar los términos directamente en el sitio de T-Mobile en español para asegurarse de cumplir con todos los requisitos antes de hacer el pedido.

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