Camila Cabello y Henry Chalhoub terminaron su relación

La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello y el heredero multimillonario Henry Junior Chalhoub pusieron fin a su relación amorosa tras poco más de un año de noviazgo.

La noticia, confirmada inicialmente por TMZ, tomó por sorpresa a los seguidores de la artista, ya que la pareja se había consolidado como una de las más estables y discretas del panorama internacional.

A pesar de que los motivos de la separación no han salido a la luz pública, fuentes cercanas aseguraron que la decisión de tomar rumbos distintos se dio de mutuo acuerdo y en términos amistosos.

La última vez que se les vio juntos en público fue en abril pasado durante el festival de Coachella, donde compartieron con otras celebridades.

Durante sus meses de relación, la pareja optó por mantener un perfil bajo, aunque no pudieron evitar ser fotografiados en idílicas escapadas románticas en lugares como Saint Barts, Ibiza y de la mano en la Semana de la Moda de París.

El romance comenzó a captar la atención de los medios en noviembre de 2024, tras coincidir en una fiesta posterior al desfile del diseñador Elie Saab en Arabia Saudita.

Henry Junior Chalhoub, de 39 años y nacido en Luxemburgo, pertenece a una de las familias más influyentes de Medio Oriente. Su dinastía lidera el Chalhoub Group, conglomerado responsable de la distribución de firmas de lujo como Chanel, Fendi y Sephora en dicha región.

Además, el empresario maneja de forma independiente su propia firma de gestión de riesgos, Barents Reinsurance. Por ahora, ni los representantes de Cabello ni el entorno del empresario han emitido declaraciones oficiales al respecto.

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