Camila Cabello sorprendió a Shakira al versionar una de sus canciones

Camila Cabello sorprendió a sus seguidores y a la propia Shakira al compartir una emotiva versión acústica de “Si te vas”, uno de los clásicos más emblemáticos de la cantante colombiana.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante cubana-mexicana publicó un video en el que aparece tocando la guitarra mientras interpreta una versión acústica de la canción.

“Cantando Shak desde mi hotel room en Taiwan”, escribió Cabelló para acompañar el video, que se llenó con cientos de comentarios de sus fans.

“Que grato escuchar ese tema en una buena voz”, “Eso, sigue cantando Camila”, “La voz de Camila Cabello en español es hermosa”, son algunos de los comentarios.

Incluso, la propia Shakira reaccionó al video de Camila cantando “Si te vas”. “Camila linda. Me encanta como le queda ‘Si te vas’ a tu voz”, escribió la barranquillera en la publicación.

“Si te vas” forma parte del del álbum ¿Dónde están los ladrones?, lanzado por Shakira en 1998

Además, la versión de Camila llegó en un momento relevante para Shakira, quien está en medio de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, considerada el tour latino más exitoso del año.

Esta semana, Shakira comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica en México, donde ofrecerá 17 conciertos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, entre otras.

En septiembre, la barranquillera se presentará en República Dominicana, donde tenía previsto un show durante la primera etapa de su gira pero se canceló por problemas logísticos.

Entre octubre y diciembre, Shakira se presentará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

