Periodista estadounidense se declara culpable de trabajar como agente al servicio del gobierno chino

El Departamento de Justicia dio a conocer que Thomas Pauken II, periodista estadounidense detenido en febrero, se declaró culpable ante un tribunal de trabajar como agente encubierto al servicio del gobierno chino.

En su declaración jurada reconoció haberse reunido con una persona que había solicitado un puesto en la administración Trump para ofrecerle una tarjeta SIM y $10,000 dólares semanales a cambio de redactar informes destinados a Xi Jinping, presidente de China.

Viviendo en China desde 2010, Pauken II ha trabajado para varios medios de comunicación estatales de dicha nación, pero debido a la naturaleza de su delito en Estados Unidos podría recibir una condena de hasta 10 años.

Charles Burnham, abogado defensor de Thomas Pauken, refirió que el periodista afirmó ser culpable del delito imputado en su contra.

“Aceptó la responsabilidad de haber trabajado como agente de la República Popular China sin haber completado primero ciertos formularios requeridos por el gobierno de EE.UU.”, mencionó.

El Departamento de Justicia está siendo más severo con los estadounidenses descubiertos sirviendo a los intereses de China. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

De acuerdo con la declaración jurada de Puaken II, él se describía como un intermediario entre agentes chinos y personal del gobierno estadounidense con la capacidad de proporcionar información clasificada a las autoridades chinas.

Sin embargo, no se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros ni notificó al fiscal general de EE.UU. que actuaba como agente de China.

Además, el Departamento de Justicia afirmó que el periodista en cuestión le vendió informes a un grupo de chinos provenientes de la ciudad de Wuhan interesados en acceder a datos sobre tecnología y también a los registros del Departamento de Justicia.

Por ello, Thomas Pauken II, será sentenciado el 1 de septiembre con una alta probabilidad de recibir como condena hasta 10 años de prisión.

Hace unos días, Eileen Wang, exalcaldesa de la ciudad de Arcadia, California, también se declaró culpable de responder a las órdenes de la República Popular China como agente no declarado.

“No podemos permitir que este momento se convierta en una excusa para que la gente meta a comunidades enteras en el mismo saco o convierta la etnia en un arma para obtener ganancias políticas”, expuso Paul Cheng, alcalde interino de Arcadia, a través de un comunicado.

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