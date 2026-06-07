Ya hay reporte médico de Christian Eriksen, seleccionado de Dinamarca que nuevamente se desplomó en pleno partido

La preocupación volvió a apoderarse del futbol mundial luego de que Christian Eriksen sufriera un nuevo desvanecimiento durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, un episodio que recordó lo sucedido en la Eurocopa 2021 y que provocó la suspensión definitiva del encuentro.

El mediocampista danés, de 34 años, fue atendido de inmediato por los servicios médicos tras desplomarse sobre el terreno de juego en el minuto 65 del compromiso disputado en Odense.

Médico de Dinamarca actualiza el estado de Christian Eriksen

Tras el incidente, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, ofreció detalles tranquilizadores sobre la condición del jugador y destacó la respuesta del dispositivo cardíaco que Eriksen lleva implantado desde su emergencia médica en la Eurocopa.

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía”, indica en un comunicado Boesen que explicó que el futbolista recuperó el conocimiento “muy rápidamente”.

Eriksen recuperó el conocimiento pocos segundos después

El doctor explicó que la reacción médica fue inmediata y que el jugador respondió favorablemente tras el episodio ocurrido en pleno partido.

“Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él. Ahora se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué provocó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital”, añade el comunicado del doctor publicado en redes.

Asimismo, Boesen insistió en que el futbolista se encuentra estable y envió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros de selección.

“Pero Christian se encuentra bien y me ha pedido que le dé recuerdos a todos los jugadores y les diga que está bien”, insistió.

¿Qué pasó con Christian Eriksen durante el Dinamarca vs Ucrania?

El incidente ocurrió cuando transcurría poco más de una hora de juego del amistoso internacional. De acuerdo con los reportes, Christian Eriksen se llevó la mano al pecho antes de caer sobre el césped, lo que provocó la inmediata intervención del cuerpo médico.

El árbitro detuvo las acciones y solicitó asistencia urgente. Tras varios minutos de atención, el futbolista fue retirado en camilla, aunque permanecía consciente al momento de abandonar el terreno de juego.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades decidieron suspender definitivamente el encuentro entre Dinamarca y Ucrania.

Uf las imágenes de Christian Eriksen son fuertes, se toca como el pecho o algo. pic.twitter.com/BuipjVyObe — Adarasiempre ?? (@adarauva) June 7, 2026

El antecedente que marcó la carrera de Christian Eriksen

La escena recordó inevitablemente el dramático episodio que protagonizó el mediocampista durante la Eurocopa 2021, cuando sufrió un problema cardíaco en el duelo entre Dinamarca y Finlandia.

Tras aquella emergencia, Eriksen logró retomar su carrera profesional bajo estrictos controles médicos y con la implantación de un desfibrilador automático implantable (DAI), dispositivo diseñado para actuar ante alteraciones peligrosas del ritmo cardíaco.

Ahora, el futbolista será sometido a nuevos estudios para determinar las causas exactas de este nuevo incidente y evaluar su evolución médica en los próximos días.

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