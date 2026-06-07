Christian Eriksen sufrió un nuevo colapso en cancha: suspendido amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Christian Eriksen sufrió un nuevo episodio de preocupación este domingo durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, encuentro que fue suspendido después de que el futbolista se desplomara sobre el terreno de juego cuando transcurrían 20 minutos del segundo tiempo.

La Federación Danesa de Fútbol informó poco después que el mediocampista se encontraba consciente. La interrupción definitiva del compromiso llegó mientras los servicios médicos atendían al jugador en el estadio de Odense, en una escena que generó inquietud entre compañeros, rivales y aficionados.

Morten Boesen, médico del seleccionado danés, emitió un comunicado en el que afirmó: “Christian está bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos dio la descarga que debía dar. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó el conocimiento muy rápido y enseguida nos pusimos en contacto con él. Ahora se le realizarán más exámenes en el hospital para averiguar qué causó el incidente. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital. Pero Christian está bien, y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que se encuentra bien”.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo del amistoso de preparación internacional. Eriksen, de 34 años y actualmente jugador del Manchester United, cayó al césped y requirió asistencia médica inmediata. Aunque la situación despertó inevitables recuerdos de lo ocurrido en la Eurocopa de 2021, esta vez el internacional danés logró incorporarse instantes después del colapso.

Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento? https://t.co/2EX4id1NUX pic.twitter.com/OsrhsHyv4h — Icaro Cruz (@IcaaroCruz) June 7, 2026

Un antecedente que marcó la carrera del futbolista

La imagen de Eriksen desplomado volvió a remitir al episodio vivido el 12 de junio de 2021 durante un partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia. Aquel día, el centrocampista sufrió una parada cardíaca en pleno encuentro disputado en Copenhague.

Años después, el propio jugador recordó aquel momento: “Cuando estaba en la ambulancia me di cuenta de que estuve muerto”.

Eriksen relató que sus últimos recuerdos antes de perder el conocimiento fueron una acción aparentemente rutinaria dentro del juego. “Recuerdo que Maehle hace un lateral, la pelota me golpea y la paso con la espinilla. Siento un pequeño calambre en la pantorrilla y entonces, me voy”.

Tras aquella emergencia, los médicos le implantaron un desfibrilador automático implantable (ICD), dispositivo destinado a intervenir en caso de que su corazón vuelva a presentar una alteración grave. El futbolista logró regresar posteriormente a la actividad profesional y convirtió su recuperación en uno de los episodios más destacados del deporte reciente.

La suspensión del amistoso entre Dinamarca y Ucrania se produjo mientras se evaluaba el estado del jugador.

Hasta el momento, la Federación Danesa únicamente confirmó que Eriksen permanecía consciente tras el incidente ocurrido en Odense, mientras el mundo atraviesa la cuenta regresiva a una Copa Mundial de la FIFA que no contará con su presencia.

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