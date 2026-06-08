Juez federal bloquea tasa de $100,000 impuesta por Trump a visas H-1B

Un juez federal de Estados Unidos anuló este lunes la tarifa de $100,000 dólares impuesta por el presidente Donald Trump a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, al concluir que la medida constituía un impuesto que no contaba con autorización del Congreso.

La decisión fue emitida por el juez federal de distrito Leo Sorokin, en Boston, en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales demócratas de 20 estados, quienes cuestionaron la legalidad del gravamen anunciado por Trump en septiembre pasado.

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