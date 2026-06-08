San Antonio rescata un triunfo clave en el Juego 3 de las Finales de la NBA en Nueva York

Las Finales de la NBA regresaron al Madison Square Garden después de 27 años con un partido cargado de tensión, cambios de liderazgo y una actuación estelar de Victor Wembanyama que permitió a los San Antonio Spurs mantenerse con vida en la serie por el campeonato.

El conjunto texano derrotó este lunes 115-111 a los New York Knicks y evitó quedar al borde de una desventaja prácticamente imposible de remontar. Con el resultado, la franquicia redujo la diferencia global a 2-1 y llegará al cuarto encuentro con la posibilidad de igualar la eliminatoria.

La figura de la noche fue Wembanyama. El francés sumó 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias, tres bloqueos y dos robos en lo que representó su primera victoria en unas Finales de la NBA. El joven pívot dejó atrás el mal recuerdo del segundo partido, cuando una pérdida de balón en los instantes finales frustró las aspiraciones de San Antonio.

Desde el inicio, los Spurs mostraron una versión mucho más agresiva. Wembanyama anotó las primeras canastas de su equipo y lideró un arranque que rápidamente generó una ventaja de doble dígito. San Antonio convirtió nueve de sus primeros once lanzamientos y cerró el primer cuarto con ventaja de 33-22 ante unos Knicks que tuvieron dificultades para encontrar ritmo ofensivo.

Wembanyama lidera la reacción de los Spurs

La respuesta local llegó antes del descanso. Impulsados por Jalen Brunson y OG Anunoby, los Knicks lograron revertir el marcador tras una remontada que encendió a los aficionados presentes en el recinto neoyorquino.

Un triple de Anunoby culminó una racha favorable para Nueva York y poco después Brunson otorgó la primera ventaja de la noche a su equipo. Al llegar al intermedio, los locales dominaban 64-57 y parecían encaminados a extender su impresionante momento.

Los Knicks habían ganado 13 partidos consecutivos en la postemporada, la segunda racha más larga en la historia de los playoffs de la NBA. Además, no conocían la derrota desde el 23 de abril, durante la primera ronda frente a Atlanta.

Sin embargo, los Spurs reaccionaron en la segunda mitad. Wembanyama aportó diez puntos en el último cuarto y encontró respaldo en Stephon Castle y De’Aaron Fox, quienes encestaron tiros decisivos durante los minutos finales.

Castle terminó con 23 puntos y fue protagonista de una de las jugadas más importantes de la noche al conectar un triple que colocó a San Antonio arriba 111-104 cuando restaban menos de dos minutos por disputarse. Más tarde selló el resultado con dos tiros libres a falta de 6,8 segundos.

Brunson finalizó con 32 puntos para Nueva York, mientras que Anunoby agregó 28 unidades. Pese a los intentos finales de acercarse en el marcador, los Knicks no lograron completar la remontada.

La jornada también estuvo marcada por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitado por James Dolan, propietario de los Knicks. Durante la ceremonia del himno nacional, las pantallas del Madison Square Garden mostraron al mandatario en uno de los palcos del recinto, momento que provocó sonoros abucheos entre los asistentes.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

La serie continuará este miércoles nuevamente en Nueva York. San Antonio buscará igualar las Finales y confirmar que el triunfo del tercer partido puede convertirse en el punto de inflexión de la eliminatoria.



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