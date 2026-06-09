Acusan a hombre de rociar gasolina sobre una mujer y dos niños para prenderles fuego en Nueva York

Las autoridades del estado de Nueva York arrestaron a un hombre de 53 años acusado de intentar prender fuego a una mujer y a dos menores de edad después de rociarlos con gasolina durante una disputa ocurrida el sábado en la localidad de Dryden, cerca de Ithaca.

El sospechoso fue identificado como Matthew J. Demming, quien enfrenta cargos de intento de asesinato en segundo grado, desacato criminal y delito agravado de violencia familiar, además de dos cargos por poner en peligro el bienestar de menores.

Violó una orden de protección

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Tompkins, el incidente ocurrió poco después de las 10:00 de la mañana en una vivienda ubicada en Schwan Drive.

La investigación señala que la mujer llamó a las autoridades después de que Demming se presentara en su domicilio, presuntamente en violación de una orden de protección vigente en su contra.

Los agentes indicaron que el hombre comenzó una discusión con la víctima mientras dos niños se encontraban presentes en la vivienda.

Rociados con gasolina

Durante el altercado, Demming supuestamente tomó un recipiente con gasolina que se encontraba junto a la casa y comenzó a verter el combustible sobre la mujer, los menores y parte de la residencia.

Las autoridades afirman que posteriormente sacó un encendedor y se disponía a prender fuego cuando un testigo intervino.

De acuerdo con el reporte policial, esa persona logró detenerlo físicamente y apartarlo antes de que pudiera concretar el ataque.

Los agentes localizaron y arrestaron a Demming poco después en las inmediaciones del lugar.

Posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Tompkins, donde permanece detenido con una fianza fijada en $200,000 dólares.

Bomberos acudieron a la vivienda para asistir a las víctimas y realizar labores de descontaminación debido a la exposición a la gasolina.

Las autoridades señalaron que ni la mujer ni los menores sufrieron lesiones físicas. No se informó la edad de los niños.

Investigación abierta

Los investigadores no han revelado cuál es la relación exacta entre Demming y las víctimas ni han ofrecido detalles sobre el conflicto que habría motivado el incidente.

Tampoco se ha informado la fecha de la próxima comparecencia judicial del acusado.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan las circunstancias que rodearon el presunto intento de asesinato.

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