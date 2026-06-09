Caos tras juego de New York Knicks deja al menos ocho arrestados

Lo que comenzó como una multitudinaria reunión para seguir las Finales de la NBA terminó con arrestos, enfrentamientos y varios agentes lesionados en el centro de Manhattan. Las autoridades de Nueva York informaron que ocho personas fueron detenidas y otras 13 recibieron citaciones judiciales tras los incidentes registrados la noche del lunes durante una fiesta pública para observar el tercer partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

La actividad fue organizada por la ciudad en Bryant Park y reunió a cerca de 7,000 aficionados. El encuentro coincidió con la derrota de los Knicks por 115-111 ante San Antonio, resultado que redujo la ventaja de la franquicia neoyorquina a 2-1 en las Finales.

Spurs fans literally had to hide behind police to stay safe from angry mob of Knicks fans in New York. pic.twitter.com/bb7DLn2xRl — Daily Loud (@DailyLoud) June 9, 2026

Las concentraciones de seguidores de los Knicks se habían vuelto habituales durante la histórica carrera del equipo en los playoffs. Sin embargo, esta vez el escenario fue distinto. El área exterior del Madison Square Garden permaneció prácticamente cerrada al público debido a las medidas de seguridad implementadas por la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistió al partido como invitado de James Dolan, propietario de la franquicia.

Según la Policía de Nueva York, la mayoría de los asistentes disfrutó del evento sin incidentes, pero un grupo de personas protagonizó altercados que obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Peleas, daños y nuevas restricciones de seguridad

Las autoridades señalaron que algunos aficionados bloquearon el tránsito y se negaron a abandonar la zona una vez concluido el partido. También se registraron peleas en la vía pública y lanzamiento de objetos, incluidos artículos de vidrio, de acuerdo con la versión policial y videos difundidos de los hechos.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Nueva York aseguró que “la multitud se volvió cada vez más alborotada, violenta y destructiva, y hubo numerosos incidentes de comportamiento desordenado y peligroso”.

La institución agregó que varios integrantes del grupo “participaron en comportamientos increíblemente imprudentes; hubo grandes peleas físicas y violentas que provocaron múltiples lesiones”, según reseñó AP.

Dos de los arrestados enfrentan acusaciones relacionadas con agresiones contra agentes policiales. La policía indicó que cinco oficiales resultaron heridos durante los disturbios, aunque no ofreció detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad de las personas detenidas.

Desde la alcaldía, el portavoz Sam Raskin destacó que la “abrumadora mayoría” de los fanáticos siguió el encuentro de manera pacífica. No obstante, advirtió que “las peleas y otros incidentes perturbadores, incluidas las agresiones a agentes de policía, en varias partes de la ciudad son inaceptables y no serán tolerados”.

El jugador de los Spurs, Victor Wembanyama, también reaccionó a los reportes sobre los incidentes. “Mi pensamiento, por supuesto, es que no podemos olvidar que es un juego”, afirmó. “Simplemente estamos jugando un juego ahí afuera. Estoy totalmente a favor de la pasión, pero respetándonos unos a otros. Es inaceptable”.

Para el cuarto partido de la serie, programado para este miércoles en Nueva York, se realizará una nueva fiesta para aficionados cerca del Madison Square Garden. La Policía adelantó que mantendrá medidas de seguridad similares a las del encuentro anterior, limitará el acceso a mil personas con boleto y someterá a todos los asistentes a controles de ingreso.

La decisión generó críticas de Madison Square Garden Sports Corp., que calificó al alcalde Zohran Mamdani y a la comisionada de policía Jessica Tisch como “los mayores aguafiestas de la ciudad de Nueva York”.

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