Hallan 59 explosivos dentro de un autobús que se dirigía a una protesta de maestros en la Ciudad de México

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera durante la revisión de un autobús que transportaba estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y profesores que se dirigían a la capital del país para participar en protestas.

El hallazgo ocurrió durante un operativo de seguridad realizado en la autopista México-Cuernavaca, luego de que las autoridades recibieran una denuncia ciudadana sobre posibles riesgos en uno de los vehículos que integraban el convoy.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inspeccionaron varias unidades de transporte y localizaron los artefactos explosivos ocultos en uno de los autobuses.

Tras el descubrimiento, personal especializado en manejo de explosivos procedió a su aseguramiento para evitar riesgos a los pasajeros y a la población.

?El momento preciso cuando fueron encontrados los 59 Artefactos Explosivos en uno de los autobuses de los Normalistas de #Ayotzinapa cuando se dirigían a dar apoyo a la #CNTE. pic.twitter.com/STNwA83UY0 — Santiago Delta (@Santiagod181281) June 9, 2026

Las autoridades informaron que la revisión se llevó a cabo de manera pacífica y con la colaboración de los ocupantes de las unidades. Posteriormente, los autobuses continuaron su trayecto hacia la capital del país.

Los estudiantes y maestros viajaban para respaldar las protestas de la CNTE, organización que mantiene una serie de movilizaciones para exigir, entre otros puntos, mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

El decomiso de los explosivos ocurre en un contexto de alta tensión por las manifestaciones magisteriales en la Ciudad de México.

Autoridades federales reiteraron el llamado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica y dentro del marco legal, mientras continúan las mesas de diálogo con representantes del magisterio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el hallazgo de los artefactos explosivos, mientras las investigaciones continúan para determinar su origen y posible uso.

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