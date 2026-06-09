Mujer de Florida gastó todos los ahorros de su madre con demencia y Alzheimer mientras la mantenía encerrada

Una mujer de Florida, acusada de encerrar a su madre, que padece demencia y Alzheimer, y de negarse a cambiarle los pañales sucios, también le arrebató los ahorros de toda la vida, según la policía.

Janet Edwards, de 49 años y residente de Hialeah, enfrenta cargos por explotación de ancianos, hurto mayor a una persona mayor de 65 años, estafa organizada y robo de identidad, además de negligencia hacia un adulto mayor o discapacitado y agresión a una persona mayor de 65 años, según consta en los registros judiciales en línea.

Una orden de arresto obtenida por Law&Crime indica que Edwards, quien tenía poder notarial sobre su madre, vendió la casa de esta y obtuvo más de $460,000 dólares. Supuestamente transfirió más de $250,000 dólares a sus propias cuentas bancarias y gastó más de $24,000 dólares del dinero de su madre en la compra de una camioneta, según informa WPLG.

Además, Edwards también está acusada de falsificar la firma de su madre en pagos de seguros de vida por más de $15,000 dólares, supuestamente haciéndose pasar por ella en llamadas telefónicas con la compañía de seguros.

“La investigación ha determinado que la acusada, Janet Edwards, se aprovechó de su posición de confianza como hija y cuidadora de la víctima para explotarla“, indica la orden de arresto contra Edwards.

“La acusada se aprovechó de la avanzada edad de la víctima, sus dolencias propias de la edad y sus graves deterioros cognitivos para privarla ilegal y permanentemente de los ahorros de toda su vida mediante actos de fraude y robo de identidad para su propio beneficio”.

Edwards fue arrestada y acusada el año pasado tras supuestamente encerrar a su madre y descuidarla.

“La acusada declaró en cinco ocasiones que vio a la víctima con heces en las manos y consumiéndolas”, alega la declaración jurada de arresto original de Janet Edwards.

Los propios hijos de Edwards la han acusado de maltratar a su abuela y abandonarla a su suerte en la casa que compartían.

“Va a aprender la lección porque siempre hace lo mismo”, le dijo Edwards a su hijo adulto después de que este pasara por su casa en mayo de 2025, según la declaración jurada.

La policía afirma que el hijo de Edwards abrió la puerta del dormitorio de su abuela y “la vio con pañales y heces en ambas manos”. El hijo le pidió a Edwards que la “limpiara”, pero ella se negó y le dijo que la víctima debía “aprender” la lección tras repetidos incidentes como este, según consta en la declaración jurada.

“La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave desde afuera”, según la policía. “[El hijo] observó a la víctima acostada en un colchón inflable y no había electricidad”.

La policía afirma que el hijo fue separado de Edwards cuando tenía 14 años “debido a acusaciones de abuso infantil” que fueron investigadas por el Departamento de Niños y Familias. Según la declaración jurada, sus abuelos paternos obtuvieron la custodia del menor.

La hija adulta de Edwards también denunció casos de negligencia y abuso ante las autoridades locales, y figura como testigo de incidentes ocurridos en agosto y septiembre de 2025, según la policía.

La hija entregó a la policía mensajes de texto que recibió de Edwards, en los que se veía a su abuela sosteniendo heces. “[Edwards] escribió en los mensajes que olía mal y que iba a volver a la cama”.

Posteriormente, Edwards fue interrogada sobre por qué trataba así a su madre. Según la declaración jurada, dijo que a su madre le habían diagnosticado demencia y Alzheimer y que ya no reconocía a nadie.

“La acusada declaró que vive en la casa solo con la víctima y que es la única cuidadora”, relata la policía en el documento.

Cuando se le preguntó por qué no limpiaba a su madre después de que se ensuciara, Edwards supuestamente respondió a la policía que era “porque estaba molesta o frustrada”. Según la declaración jurada, ella dio la misma excusa para justificar por qué le dijo a su hijo que la víctima “iba a aprender”.

“La acusada negó haber abofeteado o golpeado a la víctima”, afirman los agentes.

Edwards fue arrestada la semana pasada por los cargos más recientes y se encuentra detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight del condado de Miami-Dade. Su fianza se fijó en $55.000 dólares.

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