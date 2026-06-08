Niño de 3 años murió ahogado en una piscina en Louisiana mientras estaba bajo el cuidado de una niñera

Las autoridades de Louisiana arrestaron a Joann Johnson, de 37 años, tras ser acusada de homicidio negligente por la muerte de un niño de 3 años que se ahogó en la piscina de una vivienda donde funcionaba un servicio informal de cuidado infantil.

El caso ocurrió el 18 de mayo en Prairieville, una comunidad ubicada en la parroquia de Ascension. Según la investigación de la Oficina del Sheriff de Ascension Parish, el menor, identificado como Ian Perez, cayó a una piscina situada en el patio trasero de la residencia mientras estaba bajo la supervisión de Johnson.

De acuerdo con las autoridades, grabaciones de cámaras de seguridad muestran que el niño luchó por mantenerse a flote antes de ahogarse y permaneció inconsciente en el agua durante aproximadamente 20 minutos.

La investigación apunta a una falta de supervisión

El portavoz de la oficina del sheriff, Donovan Jackson, afirmó que uno de los aspectos más impactantes de la investigación fue observar cuánto tiempo permaneció el menor sin recibir ayuda.

Según los investigadores, las imágenes muestran a dos niños pequeños jugando cerca de la piscina sin equipos de seguridad acuática. Posteriormente, Ian cayó al agua y nadie intervino durante un periodo prolongado.

“Más de 20 minutos sin supervisión representan un problema grave y una negligencia evidente”, señaló Jackson en declaraciones a medios locales.

Tras recibir una llamada de emergencia alrededor de las 3:50 de la tarde, agentes y personal médico acudieron al lugar e intentaron reanimar al menor mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar.

El niño fue trasladado en helicóptero a un hospital de la zona, donde posteriormente fue declarado muerto.

Una guardería sin licencia

Las autoridades precisaron que Johnson no operaba una guardería autorizada por el estado. Según la investigación, cuidaba al menor como parte de un acuerdo informal entre familias conocidas.

La acusada se entregó voluntariamente a las autoridades y quedó en libertad tras pagar una fianza de $100,000 dólares.

Si es declarada culpable, podría enfrentar una pena de entre dos y diez años de prisión.

Los familiares de Ian describieron al niño como un menor alegre, enérgico y muy querido por quienes lo conocían.

“Era un niño muy amigable, carismático y lleno de energía. Le encantaba jugar con su bicicleta, sus carros de juguete y sus animales de peluche”, expresó la familia en un comunicado difundido por medios locales.

También destacaron la estrecha relación que mantenía con su hermana mayor, de cinco años, y señalaron que su madre era una madre soltera que dedicaba todos sus esfuerzos al bienestar de sus hijos.

Las autoridades insistieron en la necesidad de mantener supervisión constante, instalar medidas de protección adecuadas y extremar las precauciones cuando menores de edad se encuentren cerca del agua.

“Si hay una piscina y hay niños alrededor, especialmente niños que no son sus hijos, deben existir todas las medidas de seguridad necesarias para protegerlos”, subrayó Jackson.

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