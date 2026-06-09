Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez: “no agradecemos nada”

La figura de Julián Álvarez se convirtió este martes en el centro de una nueva disputa entre los dos principales clubes de Madrid. Lo que comenzó como una consulta sobre la situación contractual del delantero argentino derivó en comunicados oficiales, versiones enfrentadas y una serie de mensajes públicos que elevaron la tensión entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

El club blanco anunció que había presentado una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del atacante argentino. Según explicó la entidad, la propuesta fue realizada tras una reunión de su Junta Directiva y posteriormente rechazada por el Atlético, que remitió al interesado a la cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

La cifra habría supuesto una de las operaciones más elevadas de la historia del fútbol. De acuerdo con los registros citados por el propio Real Madrid, únicamente Neymar, transferido del Barcelona al París Saint-Germain por 222 millones de euros, y Kylian Mbappé, adquirido por el club parisino por 180 millones procedente del Mónaco, han protagonizado movimientos superiores. Este mismo verano, Alexander Isak fue traspasado del Newcastle al Liverpool por 145 millones.

La operación también guarda relación con una promesa realizada por Florentino Pérez durante la reciente campaña electoral del club, cuando adelantó que intentaría incorporar a un futbolista mediante una oferta de 150 millones de euros, cantidad que describió como la mayor inversión de la historia de la institución.

El Atlético niega negociaciones y responde con ironía

La reacción rojiblanca no tardó en llegar. Fuentes del Atlético de Madrid consultadas aseguraron que el Real Madrid se comunicó con el club para mostrar interés por Julián Álvarez y preguntar por su situación, pero sostuvieron que nunca existió una oferta formal porque la respuesta fue inmediata: el jugador no está en venta, señaló EFE.

Desde la entidad del Metropolitano señalaron que recibieron con sorpresa el comunicado madridista y reiteraron que no contemplan escuchar propuestas por el delantero argentino, independientemente de las cantidades económicas que puedan ponerse sobre la mesa.

El club considera a Álvarez una pieza fundamental de su proyecto deportivo. Con contrato vigente hasta junio de 2030, el atacante ha acumulado 49 goles en 106 partidos desde su llegada procedente del Manchester City y ha terminado como máximo goleador rojiblanco en las temporadas 2024-25 y 2025-26.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos? — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

La diferencia de criterios quedó reflejada también en las redes sociales. Desde su cuenta oficial en X, el Atlético reaccionó inicialmente con emoticonos de risa al comunicado madridista y posteriormente publicó varios mensajes dirigidos al eterno rival.

“Se les cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti”, escribió el club rojiblanco en una de sus respuestas.

Más adelante añadió: “Habrán confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no les agradecemos nada”.

La entidad madrileña también afirmó: “Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”.

El intercambio concluyó con otro mensaje dirigido al Real Madrid: “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”.

Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez continúa ligado al Atlético de Madrid, y más inmediatamente a la Selección Argentina, mientras se mantiene públicamente su postura de no negociar la salida de uno de los futbolistas considerados más importantes dentro de su actual proyecto deportivo.

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