Trump bloquea estudio sobre alcohol pese a que concluye riesgos de su consumo

Un estudio encargado por el gobierno de Estados Unidos en la administración de Joe Biden que concluyó que incluso el consumo moderado de alcohol no ofrece beneficios para la salud y aumenta el riesgo de muerte por causas atribuibles al alcohol fue finalmente publicado este martes en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, después de que la administración del presidente Donald Trump decidiera no incorporarlo a las directrices alimentarias federales.

De acuerdo con los investigadores, tras años de trabajo fueron informados en 2025 de que la administración no tenía previsto publicar los resultados. Diversos participantes del proyecto señalaron que la influencia de la industria del alcohol habría contribuido a esa decisión, aunque el gobierno rechaza que el informe haya sido “archivado”.

El estudio concluyó que “no se observó ningún efecto protector del consumo de alcohol, incluso en niveles bajos” y estimó que un riesgo de una muerte atribuible al alcohol por cada mil personas se alcanza con aproximadamente siete bebidas por semana tanto en hombres como en mujeres. Además, advirtió que el riesgo aumenta de forma pronunciada conforme crece el consumo.

Los autores también señalaron que cuando la ingesta asciende a 14 bebidas semanales el riesgo de mortalidad atribuible al alcohol durante la vida aumenta hasta aproximadamente una de cada 25 personas.

En un comunicado relacionado con la investigación, los científicos afirmaron: “Los resultados también respaldan modificar las Guías Alimentarias de Estados Unidos para recomendar que los adultos que actualmente consumen alcohol limiten su ingesta a una bebida o menos al día”.

La publicación coincide con una creciente evidencia científica que cuestiona los supuestos beneficios cardiovasculares del consumo moderado de alcohol. En 2023, la Organización Mundial de la Salud sostuvo que “no existe una cantidad segura de consumo de alcohol”, argumentando que incluso niveles considerados ligeros o moderados contribuyen de manera significativa a enfermedades y muertes relacionadas con esta sustancia.

Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) rechazó las versiones de que el estudio hubiera sido ocultado. La portavoz Emily Hilliard declaró: “Cualquier caracterización de que el estudio fue ‘archivado’ es inexacta. HHS y USDA revisaron el estudio junto con el conjunto más amplio de evidencia científica disponible y siguieron el proceso establecido para desarrollar las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030. Las directrices se basan en la totalidad del registro científico, no en un solo informe o análisis”.

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, publicadas a principios de este año, eliminaron los límites diarios específicos sobre consumo de alcohol y se limitaron a recomendar que las personas “consuman menos alcohol para mejorar su salud general”, además de recordar que ciertos grupos, como mujeres embarazadas o personas que toman medicamentos incompatibles con el alcohol, deben evitarlo por completo.

Este cambio representó una postura menos específica respecto de versiones anteriores, que aconsejaban un máximo de dos bebidas al día para hombres y una para mujeres. La actualización fue objeto de debate entre especialistas y organizaciones médicas.

La industria de bebidas alcohólicas respondió con fuertes críticas. Amanda Berger, vicepresidenta de ciencia e investigación del Distilled Spirits Council of the United States, sostuvo que “este estudio fue objeto de una investigación del Congreso que concluyó que era producto de un proceso defectuoso, opaco y sesgado, con investigadores que perseguían un resultado predeterminado basado en ideologías personales y no en ciencia objetiva”.

Berger hacía referencia a un informe impulsado por el congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, en el que se cuestionó la metodología del estudio y se argumentó que buscaba respaldar de antemano la conclusión de que ninguna cantidad de alcohol es segura.

La publicación del informe reviste importancia porque reabre el debate sobre la formulación de políticas públicas de salud y nutrición en Estados Unidos, así como sobre el papel que desempeñan las evidencias científicas y las presiones de distintos sectores económicos en la elaboración de recomendaciones oficiales.

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