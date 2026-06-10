Dos jóvenes fueron asesinadas por el exnovio de una de ellas tras un secuestro y persecución policial en Kentucky

Dos jóvenes fueron asesinadas presuntamente por el novio de una de ellas en un caso de violencia de pareja que culminó con una persecución policial y un aparente homicidio-suicidio en Kentucky.

Las víctimas fueron identificadas como Jedance Hale, de 18 años, y Lila Asher, de 19. El presunto responsable fue James Priddy, de 21 años, según WKYT.

Según las autoridades, Hale había decidido poner fin a su relación con Priddy el sábado y pidió a su amiga Asher que la acompañara para brindarle apoyo emocional durante el encuentro.

Una llamada desesperada al 911

La madre de Hale alertó a las autoridades mediante una llamada al servicio de emergencias al sospechar que su hija estaba siendo retenida contra su voluntad.

De acuerdo con el audio difundido por medios locales, la mujer informó a los operadores que existían evidencias de que su hija había intentado alejarse de Priddy durante varias horas.

La denuncia desencadenó una búsqueda que permitió a las autoridades localizar el vehículo en el que viajaban las tres personas.

Los agentes identificaron un Chevrolet Cobalt rojo conducido por Priddy e iniciaron una persecución que se prolongó durante aproximadamente treinta minutos.

Las autoridades señalaron que el conductor se negó repetidamente a detenerse. La persecución concluyó cuando el vehículo chocó contra otro automóvil mientras los agentes intentaban bloquearle el paso.

Cuando los policías se acercaron al automóvil encontraron a los tres ocupantes muertos por heridas de bala.

Investigación preliminar

La Oficina del Sheriff del Condado de Laurel indicó que las evidencias recopiladas apuntan a que Priddy disparó contra ambas jóvenes antes de quitarse la vida.

“Todos los indicios muestran que James Priddy disparó y mató a Hale y Asher antes de suicidarse”, señalaron las autoridades.

La investigación continúa para determinar con precisión la secuencia de los hechos.

La muerte de Lila Asher ha generado una profunda conmoción debido a que recientemente se había convertido en madre de una niña.

Amigos y familiares describieron a ambas jóvenes como inseparables y destacaron el fuerte vínculo que mantenían.

“Eran dos chicas inocentes. Una de ellas era madre de una bebé. Esto ha sido impactante para todos”, declaró Mackenzie Watts, amiga de las víctimas.

Comunidad conmocionada

Familiares y allegados impulsaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar a las familias afectadas.

En el mensaje difundido por los organizadores se destaca que Hale y Asher compartían una amistad muy cercana y que sus seres queridos desean honrar ese vínculo.

“Lila y Jedance compartían una conexión profunda y siempre querían estar juntas”, señala la iniciativa.

El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad local y ha reavivado las preocupaciones sobre los riesgos asociados a la violencia en las relaciones de pareja, especialmente entre jóvenes.

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